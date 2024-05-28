غرق طفل في ترعة السوهاجية بالمراغة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة السوهاجية جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بغرق شخص بترعة السوهاجية بدائرة المركز .



إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبین غرق الطفل "علي . م . ع . م" 15 سنة طالب يقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي .

وبسؤال والد المتوفى "محمود . ع . م . ا" 47 سنة عامل بمخبز يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة السوهاجية بذات الناحية جرفه التيار وتوفـي غرقاً لعدم إجادته السباحة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .