إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بجرجا

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب لهو الأطفال نتج عنها إصابة عامل بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه بجرح رضي أعلى الحاجب وآخر بالكتف الأيمن طرف أول وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وإصابة مبيض محارة بجرحين قطعتيين بالرأس طرف ثان وجرى نقله لمستشفى جرجا العام لتلقي العلاج وتمكنت وحدة مباحث المركز من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد ببلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ا . ا . ع" 32 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسرى وعمه "رمضان . ا . ع" 62 سنة صاحب محل بقالة مصاباً بجرح رضي أعلى الحاجب الأيسر وآخر بالكتف الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "محمود . ش . م . ع" 32 سنة مبيض محارة مصاباً بجرحين قطعيين بالرأس وتم نقله لمستشفى جرجا العام وشقيقه "عبد الجبار . ش . م . ع" 42 سنة عامل[ نجلي خالة الأول من الطرف الأول ] الطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول “سكين” وبحوزة الأول من الطرف الثاني “سكين” وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب لهو الأطفال .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة طفلة في الحادية عشرة من عمرها تقيم بدائرة المركز بطلق ناري بجوار الأذن اليسرى وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابة لمستشفى المراغة المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابة بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . س . م . ا" 24 سنة صياد و"حاتم . م . م . ا" 48 سنة مزارع ونجلة عمومتهما الطفلة "ياسمين . ع . م . ع" 11 سنة تلميذة مصابة بطلق ناري بجوار الأذن اليسري وتم نقلها لمستشفى المراغة المركزي .

وطرف ثان "رمضان . ا . م . م 42 سنة مزارع نجل شقيقه "إسلام . ب . ا . م" 25 سنة صياد ونجل عمومتهما "أحمد . ح . ع . أ" 39 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول [ السلاح المستخدم ] وبحوزة الثالث من الطرف الثاني [ السلاح المستخد] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثالث من الطرف الثاني بإحداث إصابة الثالثة من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .