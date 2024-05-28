مارسيال يعلن الرحيل عن مانشيستر يونايتد

اعلن المهاجم الفرنسي انتوني مارسيال انه سيغادر فريق مانشيستر يونايتد هذا الصيف ليكون الموسم المنتهى هو الموسم الاخير له بقميص مانشيستر يونايتد في الدوري الأنجليزي الممتاز .

وكان أنتوني مارسيال قد انضم الى مانشيستر يونايتد عام 2015 قادما من نادي موناكو الفرنسي مقابل 42.3 مليون جنية استرليني لكنه لم يشارك هذا الموسم منذ ديسمبر الماضي بسبب الاصابة في الكاحل واجراء عملية جراحية مما زاد من التكهنات حول رحيله عن قلعة أولد ترافورد .

وقال أنتوني مارسيال في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي ( أنستجرام ) : بمشاعر عظيمة اكتب الى جماهيري اليوم لكي اقول لهم وداعا . بعد تسع سنوات رائعة ومذهلة في النادي حان الوقت لكي افتح صفحة جديدة في كتاب مشواري مع كرة القدم .

واضاف مارسيال : منذ وصولي الى النادي عام 2015 كان لدى الفخر والشرف ان ارتدي فانلة مانشيستر يونايتد وان العب امامكم وانتم الجماهير الأكبر والافضل على مستوى العالم واتذكر دوما مساندتكم لنا في كل الأوقات الرائعة او الصعبة .

يذكر ان أنتوني مارسيال حصل خلال تواجده داخل نادي مانشيستر يونايتد على كأس الرابطة الانجليزية وكأس الاتحاد الأنجليزي و الدوري الاوربي وكانت افضل فتراته تحت قيادة النرويجي اولي جونار سولشير فيما عاني الكثير من عدم المشاركة تحت قيادة الهولندي ايريك تين هاج .