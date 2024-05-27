البيت الأبيض: على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين الفلسطينيين

حثت الولايات المتحدة إسرائيل اليوم الإثنين على اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية المدنيين بعد صور صادمة من غارة عسكرية على مخيم للنازحين في رفح أودت بحياة عشرات الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي: إسرائيل لها حق في ملاحقة حماس، ونتفهم أن هذه الغارة أدت إلى مقتل إرهابيين كبار في حماس كانا مسؤولين عن هجمات على مدنيين إسرائيليين، حسب زعمه.

وأضاف: لكننا كنا واضحين في ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

وتابع: نتواصل بصورة فعالة مع الجيش الإسرائيلي وشركاء على الأرض لتقييم ما حدث، ونتفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية، إلى 45 شهيدا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى 249 جريحا.

وأفادت السلطات الصحية بأنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي اليوم الـ234 من العدوان الإسرائيلي قالت وزارة الصحة بغزة، في تقريرها اليومي إن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيد و383 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36050 شهيدا و81026 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

