"مسرح الطفل في الأقاليم" ضمن نقاشات فرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والورش الفنية، التي قدمت لرواد المواقع التابعة ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

وفي السياق أخر - أقيمت بمكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "مسرح الطفل في الأقاليم" شارك فيها كل من المخرج عيد عثمان وأحمد حلمي، واللذان تحدثا حول دور مسرح الطفل في القرى والمراكز وأهمية ما يقدمه من فعاليات فنية وثقافية تعمل على تكوين هوية ثقافية لدى الأطفال وغرس القيم الايجابية لديهم.

استهل "حلمي" حديثه موضحا أن مسرح الطفل في الأقاليم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتراث الشعبي والممارسات الاجتماعية والثقافية المحلية، ويعد جزءا مهما من الخصوصية الثقافية والفنية، وتتميز عروضه بالبساطة والتفاعلية مع الجمهور، ويسلط مسرح الطفل في الأقاليم الضوء على القصص والفنون الشعبية التي تعكس طبيعة المجتمع.

مسرح الطفل في الأقاليم ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية ..

وفي كلمته تحدث "عثمان" مؤكدا أن مسرح الطفل في الأقاليم يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية وتطوير الفنون الأدائية للأطفال، وهو وسيلة فعالة لتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز القيم الإيجابية مثل التسامح والتعاون والمواطنة، كما يساعد على صقل المواهب والقدرات الفنية لدى الأطفال في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، وأضاف أنه على الرغم من التحديات التي تواجهه، إلا أن هناك جهودا مستمرة تبذل لتطوير مسرح الطفل في الأقاليم وتعزيز دوره في التنمية الثقافية والاجتماعية.

ونظم قسم ثقافة الطفل بفرع ثقافه الفيوم، بمكتبة الفيوم العامه ورشة رسم حر مع الاطفال، نفذتها نعمة رجب، فيما نظم بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه، نفذها الفنان أحمد السيد فهمي مسئول الفنون التشكيلية بالموقع.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.