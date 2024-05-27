الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حمد ابراهيم : منظومة الإسماعيلي جماعية .. وقادرون على العودة

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام البنك الأهلي كذلك المستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.

txt

شباب طائرة الأهلي يتوج بلقب كأس مصر

وقال خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي

-  التغييرات ساهمت في تعديل النتيجة أمام البنك الأهلي وسيناريو المباراة في البداية كان صعبا لذلك نحمد الله على النتيجة في النهاية.

- إيريك تراوري كنا نعرف أن مستواه سوف يزيد بشكل تصاعدي وفي النهاية منظومة الإسماعيلي جماعية.

- عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي قادرين على التواجد مع منتخب مصر.

- لقطة محمد حسن حدثت بين الشوطين أثناء إلقاء المحاضرة، في النهاية كل شئ له ثواب وعقاب وكان لابد من حفاظه على مشاعر الجماهير ومشاعر زملائك وهم خسرانين خاصة أن محمد حسن لاعب كبير وكان من المفترض ألا يفعل ذلك.

مواد متعلقة

إخلاء سبيل 39 شابا من مشجعي النادي الأهلي
الجريدة الورقية