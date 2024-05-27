عاجل.. مصدر أمني: تبادل النيران بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية أدى لاستشهاد المجند المصري

أكد مصدر أمني مطلع، أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

أفاد مصدر أمني مطلع، بأن التحقيقات الأولية تشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا أكد فيه عن إجراء تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

وكان اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، كشف تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي بمنطقة رفح.

وأضاف سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن مصداقية الإعلام في هذا التوقيت تعتبر أهم من أي سبق صحفي، والإعلام يجب عليه تحري الدقة في المعلومات التي يتداولها في هذا الشأن.

وتابع: الجيش الإسرائيلي يعتبر نفسه هو الجيش الذي لا يقهر، وحتى الآن لم يحقق أي هدف من أهدافه العسكرية التي حددها، لأنه يستخدم أسلحة غير حديثة الصنع.



وأوضح اللواء نصر سالم، أن جيش الاحتلال فوجئ بعناصر تهاجمه أثناء حرق مخيم النازحين في منطقة رفح الفلسطينية ضد مدنيين عزل من الأطفال والشيوخ وكبار السن والنساء.

وأشار إلى أن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة؛ يعقد جهود الوساطة الجارية ويعيق الوصول لاتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.