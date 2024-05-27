إعلان نتيجة الفائزين في مسابقة "تحدي القراءة العربي"

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم الإثنين، الفائزين في الدورة الثامنة من مسابقة "تحدي القراءة العربى" في مصر.

وخلال حفل ختام مسابقة تحدي القراءة العربي، تم تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نجاح الدورة الثامنة للمسابقة.

وكرم وزير التربية والتعليم ونائب السفيرة الفائزين بجائزة المشرف المتميز، حيث فازت جيهان مرسي السيد مرسى من محافظة القليوبية بالمركز الأول، كما فاز عمرو رجب من محافظة القاهرة بالمركز الثانى، وفازت سحر عبد الفتاح من كفر الشيخ بالمركز الثالث.

أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي

فاز الطالب على محمد على جبريل بالصف الثانى الثانوى بمدرسة جرجا بمحافظة سوهاج بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي من ذوي الهمم، كما فاز الطالب محمد عبدالله محمد يوسف بمدرسة النور للمكفوفين من محافظة الإسكندرية بالمركز الثانى، وفازت الطالبة مريم محمد عبد الفتاح من مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة دمياط بالمركز الثالث.

أما الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى تحدى القراءة العربية فى مصر لعام ٢٠٢٤، فهم: الطالب أحمد حنفى حسن عبده فاز بالمركز الأول ، وفازت بالمركز الثانى الطالبة سلمى حاتم محمد، وفازت بالمركز الثالث الطالبة هنا مصطفى غلاب.

وفاز بالمركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي الطالب محمد عادل محمد عويضة، وفازت بالمركز الخامس الطالبة ريم ايهاب حسن من محافظة بنى سويف، كما فاز بالمركز السادس الطالب عبد الرحمن محمد عبده من محافظة دمياط، وفازت بالمركز السابع الطالبة سندس شمس الدين عبد الحميد من محافظة سوهاج، وفازت بالمركز الثامن الطالبة هاجر هيثم محمد من محافظة السويس، والمركز التاسع فاز به الطالب خالد حسام متولى من محافظة الشرقية، وبالمركز العاشر فازت الطالبة حنين محمد عبدالله من محافظة شمال سيناء.

وفازت بالمركز الأول ولقب المدرسة المتميزة فى تحدى القراءة العربية على مستوى الجمهورية مدرسة زهور الياسمين بمحافظة القاهرة.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن الإحصائيات النهائية للمشاركين في المبادرة في الموسم الثامن، وفيديو بعنوان "قصة بطل"عن قصص النجاح الملهمة لمشاركة ذوي الهمم في مسابقة "تحدي القراءة العربي"، وفقرات غنائية، وكذلك فقرة خاصة بتوجيه أسئلة للأوائل الأربعة والتصويت للإعلان عن الفائز.

وحضر حفل ختام تحدي القراءة العربي المستشار صالح السعدي نائب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وممثلي الوفد الإماراتي.





وحضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



