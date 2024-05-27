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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إخلاء سبيل 39 شابا من مشجعي النادي الأهلي

الأهلي
الأهلي

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل 39 شابا من مشجعي النادي الأهلي، متهمين في قضية حيازة شماريخ، وعدم وجود تذاكر حضور مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بكفالة مالية 300 جنيه لكل متهم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 39 شابا أمام استاد  القاهرة الدولي خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي بسبب عدم التزامهم بالقوانين وحيازة شماريخ وعدم وجود تذاكر للمباراة.


و توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 2024 بعدما تغلب على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد، ضمن فعاليات إياب دوري أبطال أفريقيا، وحقق الفارس الأحمر رقمًا قياسيًا ويصبح بطل أفريقيا للمرة رقم 12 في تاريخه.

وكانت مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا في تونس انتهت بالتعادل السلبي وهو ما منح المارد الأحمر إمكانية تحقيق اللقب بأي انتصار.

وفاز الأهلي على الترجي بهدف دون رد، سجله رامي ربيعة في الدقيقة 4، بعد كرة عرضية من حسين الشحات قابلها ربيعه برأسية رائعة اصطدمت برأس مدافع الترجي وسكنت الشباك.

 

 

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