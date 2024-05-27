الجزيري الأفضل فى لقاء الزمالك والإتحاد السكندري

حصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب مباشرة بعد انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .