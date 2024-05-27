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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجزيري الأفضل فى لقاء الزمالك والإتحاد السكندري

الجزيري
الجزيري

حصل التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب مباشرة بعد انتهاء اللقاء.
وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الاتحاد السكندري بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة .

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