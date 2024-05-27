الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 27 مايو، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.3%، ليصل الى مستوى 2399.45 نقطة.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 23.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 98.1 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2072 صفقة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم القطرية تغلق منخفضة بنسبة 0.68 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 27 مايو، منخفضًا بما يصل الى نحو 63.68 نقطة، أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها نحو 0.68 % ، ليصل إلى مستوى 9332.39 نقطة.

وتم خلال الجلسة، تداول 141 مليونًا و615 ألفًا و578 سهمًا، بقيمة 445 مليونًا و292 ألفًا و950.195 ريالًا فى أسواق الأسهم القطرية، نتيجة تنفيذ 16772 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 15 شركة فى أسواق الأسهم القطرية، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين 27 مايو، عند مستوى 2,025.31 بارتفاع قدره 4.90 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 802.51 بارتفاع قدره 2.94 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية بنحو مليونًا و591 ألفًا و9 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 499 ألفًا و247 دينارًا بحرينيًّا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

الأسهم فى مسقط تنخفض بنسبة 0.32 %

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 27 مايو، عند مستوى 4790.51 نقطة منخفضًا بما يصل الى نحو 15.2 نقطة، وبنسبة 0.32 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 4805.70 نقاط.

وبلغت قيمة تداول الأسهم فى مسقط بنحو 4 ملايين و52 ألفًا و418 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 3ر71 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت 14 مليون و106 آلاف و854 ريالًا عُمانيًّا.