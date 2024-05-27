عبدالحليم قنديل: جرائم إسرائيل في قطاع غزة تجاوزت مأساة الهولوكوست اليهودي

أكد الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت مأساة “الهولوكست اليهودي” الذي ارتكبه زعيم النازية الألماني أدولف هتلر ضد اليهود قبل وإبان الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه لا يوجد شعب في العالم حظى بهذا التضامن العالمي مثلما حصل عليه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدول التي تؤيد إسرائيل بشكل كلي أصبح لديها شرخًا وتناقضًا تجاه دولة الاحتلال بعد حكم المحكمة الجنائية وأوامر محكمة العدل الدولية.

ولفت إلى أن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني تختلف عن الهولوكوست في كونها تصور بشكل حي ومباشر ولا أحد يتحرك لإنهاء جرائم تقترب من الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن نتنياهو يستهدف تأمين نفسه وليس إسرائيل ويراهن على هزيمة حماس التي تبدي شراسة وتنوعًا في القتال.

وقُتل رجلان في الستينيات من عمريهما، مساء اليوم الاثنين، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار أثناء عملهما قرب مدينة حيفا داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الرجلين- لم تُعرف هويتهما بعد- تعرضا لإطلاق نار أثناء عملهما في ورشة بناء، وأقرت الطواقم الطبية بوفاتهما متأثرين بجروحهما الحرجة.

وصباح اليوم، أصيب شاب من سكان مدينة الناصرة بجروح وُصفت بأنها خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة شفا عمرو.

كما أعلنت مصادر طبية وفاة الشابة إيمان أبو غانم (31 عاما) من مدينة الرملة، متأثرة بجروحها الخطيرة جرّاء تعرّضها لجريمة إطلاق نار، الليلة الماضية، في المدينة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 79 قتيلا بينهم 4 نساء، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.