رفع 450 طن مخلفات واتربة فى الأقصر

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة الدكتور محمد رزق رئيس المركز، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقري التابعة لها ليظهر المركز بالمظهر اللائق واسفرت عن رفع 450 طن مخلفات من المدينة والقري.

محليات الأقصر

فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري .

ففى مدينة اسنا استهدفت حملة النظافة الطريق الغربي السريع والشوارع الداخلية للمدينة منها مداخل الخزان وشارع جنينة العمدة وشارع احمد عرابى ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة اصفون

كما شملت حملات النظافة، قري المركز الشغب والدير والحلة والكيمان واصفون وتوماس والنجوع والنمسا و كومير، والطرق السريعة والشوارع الجانبية بالقري ، مما لاقي استحسان المواطنين

نظم مركز التطوير المهني بجامعة الأقصر، بقيادة الاستاذ الدكتور صلاح أبوالحسن وكيل كلية الألسن، الملتقى التوظيفي الأول، لإقليم جنوب الصعيد، وذلك بكلية الطب بمدينة طيبة، وسط إقبال الآلاف من الخريجين والطلاب من محافظات أسوان وقنا والأقصر.

وقال الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، إن تنظيم ملتقى التوظيف يأتي إيمانًا من الجامعة بالدور الفعال لشباب الخريجين في تحقيق التنمية، وتحقيقًا لتوجهات سياسات الدولة بضرورة الاهتمام بشباب الخريجين ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف؛ لإتاحة فرص المشاركة في بناء وطنهم وخدمة المجتمع.

فيماأكد الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير مركز التطوير المهني بالجامعة، أن الملتقى شهد مشاركة الآلاف من طلاب وخريجين من محافظات جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أنه كان المستهدف ألف خريج وخريجة، بينما بلغ عدد المتقدمين بنهاية الملتقى نحو 2462 طالب وخريج، بمشاركة 28 شركة في تخصصات متعددة.

وشهد المؤتمر حضور قيادات الهيئات القضائية: المستشار عادل شوقي محمود رئيس هيئة قضايا الدولة بالأقصر والمستشار فتحى على ابراهيم النجمى رئيس القسم القضائى لهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار محمد السيد احمد عبدالعظيم قسم المحاكم التأديبية بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار هاني الصديق أحمد سليم، مستشار بهيئة قضايا الدولة بالأقصر، والمستشار أحمد محمود عبد الباسط الحايق رئيس محكمة النقض والمستشار خالد ربيع رئيس قطاع الصعيد شركة غازتك والدكتور العادلي حسين العادلي والمستشار عمرو عبدالهادي مستشار الشركة المصرية للاتصالات والمهندس محمد مصطفي عباس ممثلا عن نقابة المهندسين والسيد اللواء سيد جامع ومديري الشركات المشاركة.



في حضور قيادات جامعة الأقصر الأستاذة الدكتورة صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق والأستاذ الدكتور خالد عبدالنعيم عميد كلية الآثار، والدكتورة دينا جوهري مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالرحمن نائب مدير مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية.