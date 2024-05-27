83 محضر خلال حملة مكثفة بالأقصر

شنت محليات الأقصر، حملة مكثفة لضبط المخالفين واحالتهم للتحقيق، والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين.

وتكليفات اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.

أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، أنه شنت شرطة المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء على الشرابى رئيس مدينة، عدد من الحملات الصباحية و المسائية بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين .

و أستهدفت الحملة مناطق ميدان ابوالحجاج، السوق السياحي، المحطه ، المنشيه، الطيب، نزله الزناتي، الاسعاف.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر اشغال، ١٣محضر مضبوطات متنوعة، ٣ محاضر باعة جائلين، ٦محاضر نظافة عامة،٤٣ محضر إزالات إدارية.

عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم الأثنين، المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزرات والمديريات المختلفة.

المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر

فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ولفت إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ12، في المجالات الأدبية والعلمية، والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد، والأكاديميات، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة، وتم خلاله تكريم طلاب جامعة الأقصر الفائزين، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الجامعات، والمفكرين، والفنانين، وبحضور الدكتور وائل الصغير مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.