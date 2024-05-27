الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيمري: "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا"

أوناي إيمري
أوناي إيمري

علق أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، على تجديد عقده خلال الساعات القليلة الماضية.

txt

بيراميدز يواصل تصدر الدوري المصري بعد الفوز على الجونة

txt

الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

وأكد إيمري أن هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا، بعد المستويات المميزة التي حققها الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية خاصة بالدوري الإنجليزي.

ونجح أستون فيلا في تحقيق المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، مما جعله يضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل للمرة الأولي في تاريخه.

تصريحات أوناي إيمري 

تحدث أوناي إيمري في تصريحات خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قال: "بالتأكيد، أنا سعيد للغاية باتخاذ هذه الخطوة ومسؤولية قيادة هذا النادي".

وتابع: "منذ أن أتيت إلى فيلا، وجدنا دائمًا أفضل بيئة وهيكل لتطوير مشروع بأعلى الطموح".

وأختتم أوناي إيمري تصريحاته: "بالطبع، توج كيمياء رائعة في أستون فيلا، كما أن دعم الجماهير يُحدث فرقًا في الشعور وكأنك في بيتك، نحن متحمسون حقًا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".

مواد متعلقة

راحة سلبية للاعبي بيراميدز بعد الفوز على الجونة

مدرب بيراميدز: الفوز أهم من الأداء ورمضان صبحي لاعب مهم بالنسبة لنا
الجريدة الورقية