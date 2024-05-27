الزمالك يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

خرج الزمالك مقدمًا أمام نظيره الاتحاد السكندري في الشوط الأول، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

أحرز هدف التقدم للزمالك اللاعب ناصر ماهر في الدقيقة 28 من عمر الشوط، بعدما استفاد من تمريرة زميله عمر جابر، لينجح في وضعها في شباك بعد التصويبة القوية التي سكنت مرمى زعيم الثغر.

بينما أضاع المهاجم الأنجولي مابولولو هدفًا مؤكدًا مع نهاية الشوط الأول، حيث جاءت كرته فوق عارضة محمد صبحي لاعب الزمالك.

وبدأ الزمالك المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري، كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح، محمود شبانة، إسلام أبو سليمة، سيف تقا

الوسط: عمر الوحش، كريم الديب، ناصر ناصر، عمرو صلاح

الهجوم: مابولولو، بيكالي أوبامي.