استخدام جرعات عالية من فيتامين C يساعد على مقاومة السرطان

يمكن إيقاف تكاثر خلايا الدم الجذعية المصابة بالسرطان عند استخدام جرعات عالية من فيتامين C، وقد توصل علماء من الولايات المتحدة الأمريكية إلى نتيجة مماثلة بعد تجاربهم على الحيوانات.

وأذكر أن مفهوم علاج السرطان بجرعات كبيرة من حمض الأسكوربيك قد نوقش بنشاط من قبل الخبراء العلميين في السبعينيات.

يتميز سرطان الدم بنقص الجسم في إنتاج كريات الدم البيضاء الطبيعية - خلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تحمي الشخص من العدوى.

وأظهرت الدراسات السابقة أن 10% من المرضى الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي الحاد، و30% من المرضى الذين يعانون من متلازمة خلل التنسج النقوي (مقدمات سرطان الدم) و50% من المرضى الذين يعانون من سرطان الدم النقوي المزمن لديهم طفرة جينية تقلل من إنتاج TET2، وهو إنزيم يساعد الخلايا الجذعية، وتتحول إلى خلايا الدم الناضجة.

وجد مؤلفو المشروع الجديد، علماء من مركز لورا وإسحق بيرلماتر للسرطان، أنه عند استخدام جرعات عالية من فيتامين C، يتم تفعيل الآليات الفسيولوجية لتنشيط إنزيم TET2، وقد لاحظوا هذه العملية أثناء التجارب على الفئران.

في هذه الحالة، يتم استعادة عمل الجين الذي يشفر إنزيم TET2 من خلال إزالة ميثيل الحمض النووي، وقال الباحثون إن هذه العملية لا تعمل بشكل صحيح لدى المرضى الذين يعانون من الطفرة.

وقال العلماء إنهم باستخدام طريقة فيتامين C تمكنوا من وقف تطور المرض لدى الحيوانات المصابة بسرطان الدم ووفقًا لهم أيضًا، فإن استخدام حمض الأسكوربيك يزيد بشكل كبير من فعالية علاج سرطان الدم عندما يقترن بالعلاج الكيميائي مع أدوية من مجموعة مثبطات PARP.

يعتزم الخبراء اختبار مدى فعالية استخدام الحقن الوريدية لفيتامين C في علاج أنواع معينة من سرطان الدم لدى البشر، وأشاروا إلى أنهم يأملون في تحديد أدوية العلاج الكيميائي الأخرى التي ستكون فعالة عند دمجها مع فيتامين سي مثل الأدوية التي أثبتت فعاليتها خلال التجربة.

ما هو سرطان الدم

هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي.

يوجد العديد من أنواع سرطان الدم وتكون بعض أشكال اللوكيميا أكثر شيوعًا بين الأطفال، في حين تصيب أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين غالبًا.

يشمل سرطان الدم عادةً كرات الدم البيضاء، فكرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في جسمك لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم ولكن في حالة المرضى المصابين بابيضاض الدم، ينتج نخاع العظم كميات زائدة من كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي لا تعمل بشكل صحيح.

قد يكون علاج ابيضاض الدم معقدًا، ويعتمد ذلك على نوع ابيضاض الدم وعوامل أخرى. لكن هناك استراتيجيات وموارد يمكن استغلالها للمساعدة في نجاح العلاج