صحة الشرقية تناقش خطة مكافحة الأمراض المتوطنة والشئون الوقائية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعات متتالية مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطط العمل وتقييم أداء الفرق الصحية بالإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، والإدارة العامة للطب الوقائي.

وزارة الصحة بالشرقية

وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل وتحديثها للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

تناول الاجتماع الأول والذي عقده وكيل الوزارة مع مدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة، عرض مؤشرات الأداء الخاصة بكل إدارة فنية، وخطة العمل بها وما تم إنجازه بإدارات البلهارسيا ومكافحة القواقع ومكافحة الفلاريا والملاريا، ومكافحة ناقلات الأمراض، وما تم من تدريبات للفرق العاملة، وتحديث الخريطة الحشرية، كما تم مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة.

المكافحة للأمراض المستوطنة

وشدد الدكتور هشام مسعود على المتابعة المستمرة لأعمال المكافحة للأمراض المستوطنة، لرفع مستوى مؤشرات الأداء، مع الاستمرار في تكثيف برنامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب والبعوض على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

كما تناول الاجتماع الثاني والذي عقده مع الإدارة العامة للطب الوقائي، عرض مؤشرات الأداء، وتقييم عمل كل إدارة، وتقييم أداء الإدارات الصحية بالمحافظة، وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف بها، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الأداء.

كما تم عرض انجازات إدارات الطب الوقائي خلال الفترة الماضية، ونسب تحقيق المستهدفات من خطط العمل بمختلف الجوانب كأعمال الترصد والتطعيمات الروتينية، وخدمات الرعاية الأولية، وأعمال مكاتب الصحة، والرقابة على الأغذية.

قدمت الفرق الطبية في يومها الأول بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية «حقك تنظمي» الخدمة الطبية لعدد ١١٤٦٨ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٨٨٢٥ سيدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

يأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، أمس الأحد، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.