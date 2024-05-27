صحة قنا تفتتح وحدة العلاج الطبيعي بمدينة العمال

إفتتح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، وحدة طب العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بمدينة العمال بمدينة قنا، وذلك وسط فرحة واسعة من الأهالي والفريق الطبي.

وحدة طب العلاج الطبيعي

رافقه خلال الإفتتاح الدكتور أحمد الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية والدكتورة سمر عاطف مديرة التخطيط ، والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني والدكتور خالد همام مدير إدارة قنا الصحية والدكتور مينا جرجس عضو إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد أن الوحدة قد تم إنشاؤها بدعم من فريق إدارة العلاج الطبيعي بالوحدة، قد تم دعمها بعدد من الأجهزة الطبية المتنوعة، مشيراً أن وحدة العلاج الطبيعي الجديدة تم دعمها بالآتي :

٢ جهاز تنبيه عضلات

٢ جهاز أشعة تحت الحمراء

٢ جهاز مخدة حرارية

جهاز موجات فوق الصوتية

جهاز تدليك عضلات

فيما أضاف الدكتور أحمد الديب، أن الوحدة سوف تقدم العديد من الخدمات العلاجية للمواطنين وخاصة لمرضي العظام والآم العمود الفقري، مرضي الإنزلاق الغضروفي العنقي والقطني ، علاج حالات عرق النساء، حالات خشونة الركبتين ، علاج تيبس المفاصل.

وأشار الديب، أن إلي تقديم خدمات العلاج الطبيعي لأمراض الأعصاب كمرض الشلل النصفي ، مرضي الشلل الكلي ومرضي التهاب العصب السابع وخلال الإفتتاح قد قدم الدكتور محمد بدران الشكر والتقدير لفريق العلاج الطبيعي بالوحدة علي مساهمتهم بالأجهزة الطبية، مؤكداً أن الفريق الطبي يعمل جميعاً علي قلب رجل واحد في خدمة المرضي والمواطنين واهبين راحتهم في خدمة المرضى.

كما أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، جولة تفقدية موسعة لمستشفي صدر قنا ومكتب صحة قنا بدأها بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي ، حيث تفقد سيادته أقسام المستشفي المختلفة ومدي مكافحة العدوي بالأقسام وتشغيل شبكة الأكسجين والتزام الفرق الطبية بالتواجد.

وخلال تفقده للمستشفي إطمئن الدكتور محمد علي المرضي بالأقسام وعلي حالتهم الصحية وبروتوكول العلاج الموصوف لهم وإستكمل الدكتور محمد بدران جولته بتفقد مكتب صحة قنا ، حيث راجع وكيل صحة قنا تقديم الخدمات الوقائية للمواطنين المترددين علي مكتب الصحة وتوافر الأمصال الضرورية، كما راجع إستخراج شهادات الميلاد والوفاة ومدي الدقة في تسجيل البيانات، موجهاً بتذليل المعوقات لحصول المواطنين علي خدماتهم اللازمة .

وخلال الزيارة الموسعة والتي رافقه فيها والدكتور عبدالله حمدي الدكتور محمود عبدالهادي، والدكتورة ريم برغوت ، والدكتورة سمر عاطف ، والدكتورة سلمي القاضي أعضاء فريق الإشراف والمتابعة بالمديرية والدكتور خالد همام مدير إدارة قنا الصحية، وتفقد الدكتور بدران قاعات التدريب داخل مبني الثقافة الصحية ، حيث تابع سيادته الدورات الطبية التي يقدمها قسم الطب العلاجي بالمديرية لتحسين مستوي الآداء لدي الفرق الطبية.

وتفقد دورة مكافحة العدوي للأطباء والتمريض بأقسام المستشفيات حيث عرضت الدورة التعريف بإجراءات مكافحة العدوي وتطبيق كافة السياسات اللازمة مع الترصد العدوي المكتسبة داخل المستشفيات، والعمل علي تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من انتشار العدوي بين الفرق الطبية داخل المستشفيات.

كما تفقد بدران خلال جولته دورة الباطنة العامة والتي قدمت عرضاً موسعاً حول التعريف بالأمراض العامة والتعامل معها وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة في العناية المركزة والتعامل الآمن مع حالات الغسيل الكلوي من المرضي وكيفية التعامل مع حالات حموضة الدم وكيفية التحكم في أملاح ومعادن الدم .