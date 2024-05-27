هولوكست الخيام.. فى رفح

إسرائيل تحرق النازحين الفلسطينيين داخل مخازن وكالة الأونروا

الاحتلال يرد على «العدل الدولية» بـ8 آلاف طن من المتفجرات المحرمة على 100 ألف مدنى

تناثر الأشلاء وتفحم جثث الضحايا وتمزقها وعجز تام فى جهود الإنقاذ

كنيست العدو يعتبر المنظمة الدولية إرهابية ويقطع العلاقات معها





ارتكبت أمس إسرائيل واحدة من أبشع المجازر وأعادت سيناريو محرقة مستشفى المعمدانى وأحرقت خيام النازحين بقنابل عملاقة محرمة دوليا تزن الواحدة أكثر من 2000 رطل، وأطلقت ما لا يقل عن 8 صواريخ محملة بمئات الأطنان من المتفجرات على العزل فى المنطقة التى زعمت إسرائيل وأمريكا أنها آمنة، وأعلن المتحدث باسم الاحتلال أن سلاح الجو قصف 75 هدفا عسكريا فى قطاع غزة خلال الساعات الماضية كان «كنيست العدو»، قد وافق قبيل ساعات من المذبحة بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وإعلانها منظمة إرهابية، ويأتى هذا الهجوم بعد ساعات من زيارة وزير الحرب الإسرائيلى «يؤاف جالانت» إلى منطقة رفح لتفقد القوات، حيث تعهد بتكثيف العمليات العسكرية. وذلك عقب يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذى أمر إسرائيل بوقف اجتياح رفح، وهو قرار يهدف إلى حماية المدنيين ومنع حدوث إبادة جماعية. وواصلت الولايات المتحدة أكاذيبها على العالم من محاولاتها الصورية لمنع دخول رفح إلى موافقتها على عملية محدودة هناك! واليوم يرى العالم أن لا مساحات آمنة فى رفح، خصوصا تلك التى أعلنت مناطق آمنة؟! وأعلن البيت الأبيض بعلمه بالمحرقة.

رائحة اللحم المحترق تملأ المكان، طفل بلا رأس بفعل مجزرة الاحتلال بحق النازحين بمخازن الوكالة التابعة للأمم المتحدة غرب رفح جنوب القطاع مشاهد مروعة وكأنه يوم القيامة... الأشلاء والجثثت تملأ المكان عجز كامل عن إنقاذ الضحايا وسط انهيار القطاع الصحى وفشل الدفاع المدنى فى الدخول للمنطقة لشدة الغارات ونقص الإمكانات.. المشاهد قاسية ومعظم جثث الشهداء متفحمة بالكامل... هذا رجل يحتضن طفله بين الجحيم يصرخ والدماء تغرقه وكل من المكان يبكى من هول المشاهد، وأم تنتحب يكاد يسمع صوتها من بين الغارات المتواصلة تمسك بأشلاء أطفالها «شو يعنى أمة عربية وإسلامية!؟ شو يعنى قمة عربية؟ شو يعنى قانون دولى ومجتمع دولى؟ من أنتم؟ إلى الله نمضى، إلى الله المصير، إلى الله نشكو جَمعكم «وآخر فى حالة انهيار تام» يلملم قطع اللحم الممزق يبحث عن أى شيء ليجمعه فيه يصرخ «حط اللحم كله مع بعض حط أبوى وأمى وولادى دخيلك يارب» لقد تركت غزة وحيدة تواجه العالم الذى تكالب عليها لإبادتها بالأسلحة الأمريكية والغربية ودعم الحكومات.. لقد أحرقت إسرائيل قرارات محكمة العدل الدولية ونداءات الأمم المتحدة مع أجساد الفلسطينيين وفرمت كل القوانين الإنسانية تحت مدرعاتها.. فلا وقف للحرب ولا مسكنات للحروق ولا أدوية لتخفيف الألم ولا يوجد مستشفى فى رفح لعلاج ضحايا هذه المذبحة. أكد المتحدث باسم الدفاع المدنى بغزة، الرائد محمود بصل: أن طواقم الإسعاف لم تتمكن من نقل عدد من الجثث المتفحمة إثر القصف الإسرائيلى، مشيرا إلى أن المنطقة المستهدفة تضم 100 ألف نازح. وأوضح أن الاحتلال يبيد مربعات سكنية كاملة. ودمر أكثر من 80% من قدرات المنظومة مطالبا بالإغاثة والمعدات. أعلنت الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامى فى غزة استشهاد أكثر من 100 منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و250 مصابا على الأقل ومئات المفقودين فى المحرقة برفح الفلسطينية أكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 35456 شهيدًا و79476 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضى وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن طواقمها نقلت عددا كبيرا من الشهداء والإصابات، فيما أشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تدفق مئات الضحايا إلى المستشفى الميدانى التابع لها برفح جراء تعرضهم لإصابات وحروق شديدة. وقال بيان للمنظمة الدولية «تردنا معلومات أن مشافى أخرى قد اكتظت بالمصابين فى نفس الوقت، وتبذل الآن فرقنا قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح»، وطالبت حركة «حماس» بفتح معبر رفح وذلك للمساعدة فى علاج الضحايا، وقال المكتب الإعلامى لحماس فى بيان: «نطالب بفتح معبر رفح للمساعدة فى علاج الجرحى نظرا لانهيار المنظومة الصحية بغزة». وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن الهجمات الإسرائيلية على عائلات تسعى إلى ملاذ آمن فى رفح جنوب قطاع غزة «مروعة». واعتبرت المنظمة الأممية فى بيان صحفى - أن الصور المروعة من المجزرة الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، هى دليل على أن غزة جحيم على الأرض مؤكدة أن الصور المروعة هى دليل آخر على ذلك، فلا يوجد مكان آمن، ولا أحد فى أمان فى غزة. وندد عضو البرلمان الأوروبى مانون أوبريب بالمشاهد البشعة التى حدثت فى رفح جراء القصف المتعمد لا يمكن وصفها وحدثت بعد يومين من حكم محكمة العدل الدولية بوقف الحرب فى رفح متسائلا كم عدد المجازر التى يجب أن تحدث لنفرض عقوبات على إسرائيل. ‏يجب حظر بيع الأسلحة لها والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إضراب شامل فى جنين.. ومظاهرات بمخيمات الضفة ومدن العالم تنديدًا بالمحرقة

إدانات عربية ودولية.. وعراقيون يحطمون مطعم «كنتاكى» الأمريكى فى بغداد



شهدت أمس مدن الداخل الفلسطينى المحتل إضرابا شاملا خاصة فى مدينة ومخيم جنين ومظاهرات عارمة بمدن الضفة فيما تصاعدت ثورة الجامعات الأمريكية والغربية ومدن وعواصم العالم واجتاحت انتفاضة الشعبى المدن الرئيسية تنديدا بمحرقة خيام النازحين فى رفح وإدانت واستنكرت العديد من الدول الغربية والعربية، قصف القوات الإسرائيلية لخيام النازحين فى مدينة رفح الفلسطينية، وأعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل: «إسرائيل» تواصل تنفيذ ما طلبت منها محكمة العدل الدولية التوقف عنه ووصف وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدى مواصلة إسرائيل الحرب فى غزة تنتهك قرار العدل الدولية أعلى محكمة فى العالم، وشددت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك على أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة وإسرائيل ملزم ويتعين بالطبع احترامه، وأشارت إلى دعمها لفكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة الحدودية فى رفح، ونددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز بقسوة إسرائيل وتحديها القانون والنظام الدوليين غير مقبولين. وأوضحت أن الإبادة الجماعية فى غزة لن تنتهى بسهولة دون ضغوط خارجية. ويجب أن تواجه إسرائيل العقوبات والعدالة وتعليق الاتفاقيات. وقالت وزارة الخارجية القطرية فى بيان، إن الهجوم العسكرى الأحدث الذى تشنه إسرائيل على رفح بجنوب قطاع غزة يعقد جهود الوساطة الجارية ويعوق الوصول لاتفاق لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين».. وقالت وزارة الخارجية السعودية فى بيان لها: «السعودية تدين استهداف إسرائيل خيام النازحين بالقرب من مخازن الأونروا فى رفح». وأكدت سلطنة عُمان استنكارها الشديد لاستمرار العدوان الإسرائيلى فى غزة، واستهدافها الأخير لمخيم نازحين فى رفح بقطاع غزة. وأدانت الخارجية الكويتية العدوان الإسرائيلى على خيام النازحين فى رفح مما أودى بحياة عشرات الضحايا واستنكرت ما تقوم به قوات الاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف للعالم ارتكابها لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة، وطالبت المجتمع الدولى التدخل الفورى لإلزام الاحتلال بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية وقال الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان: القتلة الذين يرتكبون المجازر قصفوا منطقة كانوا أعلنوها آمنة وهذا يكشف الصورة البشعة لدولة الإرهاب واستنكر الأردن بشدة استمرار إسرائيل بارتكاب «جرائم الحرب البشعة» فى غزة، إثر قصفها مركزاً للنازحين فى رفح فى أقصى جنوب القطاع الفلسطينى. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية فى بيان أن ما حدث «تحد صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى». وأكد المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة «إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التى تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولى بأكمله التصدى لها ومحاسبة المسئولين عنها». وطالب المجتمع الدولى بالتحرك بشكل فورى وفاعل، وإلزام إسرائيل بتحمل مسئولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها». وحطم عراقيون غاضبون مطعم KFC الأمريكى فى العاصمة بغداد غضبًا من مجزرة الاحتلال بحق النازحين فى رفح والدعم الأمريكى للاحتلال.