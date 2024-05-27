حبس شريك أميرة الذهب 25 سنة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شريك أميرة الذهب، بالسجن 25 سنة، لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة، بقيمة 122 مليون جنيه.





وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل أعمال، لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم الرئيسي في الواقعة، رجل أعمال وشريك أميرة الذهب في بعض المحلات الذهب المشهورة.

وذكرت التحريات الأولية أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على المتهم وآخرين بعد ورود معلومات عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات، والأسلحة النارية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة مكون من 10 أشخاص، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول تخصصوا في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي البودر، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص، عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي "البودر" وزنت 46 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2،500 كيلو جرام – كمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة – 4 بنادق آلية - 26 طبنجة – بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – 2 سلاح ناري "مقروطة" محلية الصنع – 6 طبنجة صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأنواع – أدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية – مبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية – 11 سيارة مختلفة الأنواع – كمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 8،5 كيلو جرام – 6 ساعة يد – لاب توب – 15 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الجلب والإتجار وإعادة التدوير وكذا الأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة والأسلحة النارية والذخائر وأجزاء الأسلحة بقصد التصنيع والدفاع عن تجارتهم الأثمة والسيارات لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ122.000.000 مائة واثنان وعشرين مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.