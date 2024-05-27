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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الوفد الوزاري الفلسطيني يعقد اجتماعاً تحضيريا في القاهرة لبحث احتياجات أبناء الوافدين من غزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 عقد الوفد الوزاري الموفد بتعليمات السيد الرئيس محمود عباس، وتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اجتماعًا تحضيريًا من أجل تحديد خطوات التحرك لبحث دعم وإسناد أبناء شعبنا الفلسطيني من القادمين من قطاع غزة إلى مصر ومناقشة سبل وآليات التغلب على الصعوبات التي يواجهونها  ، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس قطاع غزة.

وثمن سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية دياب اللوح زيارة الوفد إلى جمهورية مصر العربية في هذا الوقت الحاسم للوقوف على حاجات أبناء شعبنا المكلوم في كافة ملفات المتعلقة بأوضاع الجرحى والمرضى ومصابي الحرب ومرافقيهم، وقضايا التعليم الأساسي والثانوي، وسبل تسهيل معاملات الإعاشة وآليات العمل على تيسيرها بالتباحث مع الجهات المصرية ذات الصلة من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتوفير احتياجاتهم المختلفة .

حضر اللقاء وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين د. فارسين شاهين، ووزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم ، والسفير محمد أبو جامع من وزارة الخارجية، ومثّل الصندوق القومي الفلسطيني السفير طه نوفل والسفير عصام النعيمي ، بحضور كادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.

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