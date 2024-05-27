منظمة " الفاو " تنفذ ورشة عمل تعريفية للجمعيات الزراعية والأهلية بالبحيرة

نظمت منظمة الفاو، ورشة عمل تعريفية لكافة الجمعيات الزراعية والأهلية بالبحيرة ، في إطار مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعى، لتعزيز القدرة على التكيف للمجتمعات الريفية الضعيفة فى الاراضى القديمة والجديدة فى مصر العليا والسفلى .

منظمة الفاو

وذلك بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والدكتورة هند حمودة منظمة الفاو والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة وقيادات الزراعة بالبحيرة، عمل الورشة تعريفية لكافة الجمعيات بالبحيرة.

وقال المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إن ورشة العمل التى يتم تنفيذها تأتى فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين " منظمة الفاو ووزارتى الزراعة والتضامن " ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ، لإختيار القرى الواعدة لتنفيذ أنشطة مشروع " تعزيز الزراعة مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الضعيفة .

وأضاف محمود، أن تعزيز الزراعة الذكية مناخياً وتحقيق التنوع البيولوجى الزراعى يتم عن طريق إنشاء مدارس حقلية للمزارعين وذلك لإقامة محاصيل وسلالات أفضل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية .

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن دور الجمعيات الزراعية والجمعيات الأهليه مهم فى توصيل المعلومة للمواطنين فى كافة المجالات ،بالإضافة إلى الخدمات التى يشعر بها أبناء المحافظة والتى تقدمها منظمة الفاو فى اطار التعاون المشترك ، وعلينا جميعا أن نستفاد من ورشة العمل حتى يتم تنفيذ كل ما جاء بها من معلومات تهم المزارعين والمواطنين فى كافة ربوع المحافظة .

ولفت المهندس حسين رأفت مدير مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي، إلي أن معايير اختيار الجمعيات الأهلية ، واجراءات الاتفاق والتعاقد لتقديم الخدمات مع منظمة الفاو ، كما تحدث ايضا عن الأهداف و الأنشطة التى تتم من خلال الاتفاق مع الجمعيات مع عرض نموذج فنى و مالى.

وأكد على ان المنظمة تهدف الى الزراعة الذكية مناخيا لمعالجة الثلاثة أهداف الرئيسية وهي زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل ، التكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيثما كان ذلك ممكنا .

حيث أن الزراعة الذكية مناخيا وسيلة لتحديد أي نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات هي الأنسب للرد على تحديات تغير المناخ في مواقع محددة ، وفي الوقت نفسه فهي تهدف إلى زيادة الإنتاجية و الدخل ، فالزراعة الذكية مناخيا هي واحدة من 11 مجال مؤسسي لتعبئة الموارد في إطار الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الفاو.

وهي تتماشى مع رؤية المنظمة للأغذية والزراعة المستدامين وتدعم هدف المنظمة لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية وأكثر استدامة.