انصار الله: نفذنا 4 عمليات منهم استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر

قالت القوات اليمنية حركة أنصار الله " الحوثي"، إن القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، نفذت 4 عمليات مشتركة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدِنا .

وأضافت انصار الله في بيانا لها أن العمليات تمت على النحو التالي:

نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات مشتركة وعلى النحوِ التالي:

الأولى استهدفتْ سفينةَ ( LAREGO DESERT ) الأمريكيةَ في المحيط الهندي.

والثانية استهدفت سفينةَ ( MSC MECHELA ) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي.

والثالثة استهدفت سفينةَ ( MINERVA LISA ) في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وبعون اللهِ تعالى استهدفَ سلاح الجو المسيرُ بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وقد حققت العمليات أهدافَها بنجاح بفضل الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في الانتصارِ لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزة.