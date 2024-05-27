حملات مكبرة لرفع الإشغالات والعوائق بشوارع وميادين مدينة الفيوم 

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والعوائق بأحياء المدينة وقرى المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع الإشغالات والعوائق لتسهيل حركة المرور وتوفير حياة كريمه للمواطنين.

إستمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات والعوائق بمدينة الفيوم

خلال ذلك تابع رئيس مركز ومدينة الفيوم اليوم الإثنين حملة رفع الإشغالات بقرية هوارة المقطع وطريق بنى سويف الفيوم بنطاق الوحده المحلية بقرية هوارة المقطع بمعاونة قوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لرفع إلاشغالات بميدان عبدالمنعم رياض بمدخل المحافظة على طريق القاهرة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسه.

ووجه رئيس المركز برفع اي تعدي بالاشغالات على حرم الطرق والشوارع من أجل إعادة الإنضباط لشوارع المدينة، وعدم السماح بإحداث حالة من الفوضى بوجود التعديات فى الشوارع والميادين، والعمل على إزالة الاشغالات والتعديات بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرا إلى أهمية تكاتف ومساعدة المواطنين بالالتزام بالضوابط القانونية لرفع كافة أشكال التعديات الكائنة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم، أن الحملات تمكنت من رفع عدد من الإشغالات والعوائق الخرسانية بالشوارع والميادين، وعدد من الشوارع الفرعية بأحياء المدينة، كما قامت الحملة برفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بحرم الطرق والشوارع، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة المرافق، وأعضاء أقسام الإشغالات وقسم الكهرباء والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى قرى المركز، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الموظفين من المصالح الحكومية، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة الفيوم وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.