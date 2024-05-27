صرف ١٥٠٠ جنيه مكافأة اجادة للعاملين بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن موافقة مجلس الجامعة اليوم على صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث تقرر صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين المثبتين، وصرف ما يعادل أجر 15 أيام بحد أدنى 600 وبحد أقصى 800 جنيه للعمالة المؤقتة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

محافظ الغربية

‎أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته أن الجامعة تعمل بشكل دائم على مشاركة المحافظة في خطط التنمية المستدامة، مشيدا بجهود محافظ الغربية التي ساهمت في احداث طفرات في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

اشار الى أن جامعة طنطا تتصدر الجامعات المصرية في تنظيم القوافل الطبية الشاملة واستطاعت تنفيذ 1200 قافلة شاملة خلال ال3 سنوات الأخيرة بمعدل قافلة كل يوم تقريبا، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على التنسيق مع المحافظة لتوجيه القوافل إلى المراكز والقرى الأكثر احتياجا بشكل عادل.

‎كما وجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة العمل على الاستثمار في المعرفة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرات الابتكارية للطلاب والخريجين، والتوسع في البحوث التطبيقية، وإطلاق البرامج التعليمية المتميزة المعتمدة على تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعليم اللغات، التي تتماشى وتتلاءم مع سوق العمل، وتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية.

‎كما استعرض المجلس سير أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، موجها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن إدارة العملية الامتحانية داخل الكليات، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء اختباراتهم بسهولة ويسر.

‎من جانبه هنأ محافظ الغربية جميع أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال هذه الفترة، مضيفاً أن المحافظة تسعى للاستعانة بالقدرات المادية والبشرية بجامعة طنطا لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الذي تم اقراره في بداية مايو الجاري وتدريبهم على توقيع الاحداثيات للمباني.

‎وأكد محافظ الغربية ان سيتم تنسيق مع الجامعة لتوجيه قوافل الجامعة الشاملة لمراكز المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "بقرى مراكز قطور وبسيون والمحلة الكبرى وكفر الزيات لتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الرعاية الطبية وتوفير العلاج بالمجان.

وأثني على أهمية دور الجامعة في دعم ريادة الأعمال وعقد الملتقيات التوظيفية وتقديم كافة أشكال الدعم لخريجيها.