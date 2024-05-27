محافظ أسوان يشدد علي سرعة إنجاز مشاريع حياة كريمة بإدفو

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تفقد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، عدد 24 من المشروعات بقرية الرمادى بحرى " الحصايا " بمركز إدفو والتى تضم 39 قرية فرعية وتابع بإجمالى 70 ألف مواطن ، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من 16 مشروع بنسبة 100% منها مشروعات إنشاء المجمع الزراعى ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ونقطة الشرطة ونقطة الإسعاف.

قرية الرمادى بحرى

بالإضافة إلى مشروعات تطوير وصيانة العديد من المدارس ومراكز الشباب وتبطين الترع ، فضلاً عن مشروع إنشاء العمارات السكنية بالغنيمية والحصايا، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

إستكملت وحدة حياة كريمة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى - حياة كريمة " والجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

أوضح اللواء ياسر عبد الشافى، بأنه تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان، بضرورة تكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ وتلافى كافة المشكلات والملاحظات، التى يتم رصدها أولاً بأول مع إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف المشروعات المتبقية فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ومنها مشروعات إنشاء المجمع الخدمى.

وتابع عبد الشافي، أن إنشاء محطات للمعالجة ورفع الصرف الصحى ، وأيضاً أعمال توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى ، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء.

كما كشف السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء كافة المشروعات وعدم السماح بأى تأخير مع سرعة إستبعاد المقاولين والشركات المتقاعسة وإستبدالهم بأخرين أكثر جدية وإلتزاماً .

محافظ أسوان

وأفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة قاعة الفريق كمال عامر بفندق عروس النيل ، والتى تم إطلاق إسمه عليها بعد تطويرها وتجديدها وتحديثها تخليداً لذكراه، وعرفاناً بدوره فى تأسيس هذه القاعة منذ 24 عاماً، وتحويل هذا المبنى من إدارى إلى فندقى وسياحى ليصبح قبلة لكل الأسوانيين ، وأيضاً لضيوف المحافظة ولهيئاتها ومختلف فئاتها ، وأقتصرت فعاليات الإفتتاح.

عروس النيل

إستكمالاً لمنظومة التطوير والتجميل وضمن سلسلة الإنجازات التى تشهدها محافظة أسوان فى كافة مجالات وقطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والجامعية والتنفيذية والفندقية ، ورجال الأعمال والمستثمرين على السلام الوطنى.