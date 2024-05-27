غنية بالحديد| فوائد السبانخ المذهلة لعلاج قرحة المعدة وصحة العينين

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الحديد، لذا تعتبر الحل الأمثل لعلاج فقر الدم وطرد السموم من الجسم، بالإضافة لفوائد آخرى هامة للجسم، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرزها.

فوائد تناول السبانخ

صحة الدماغ

يعد تناول السبانخ مفيدًا لصحة دماغك لأنها مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ واللوتين والكاروتين، حيث أن تأثيرات مضادات الأكسدة قد تؤخر تلف الدماغ المرتبط بالشيخوخة.

الشعور بالقوة

تسرع في تركيب البروتين ما يساعد في تقوية العضلات، وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت في معهد كارولينسكا السويدي على الحيوانات، أن النترات الموجودة في السبانخ تساعد في تكبير العضلات، حيث أن الإنسان يحتاج من السبانخ 200-250 غم يوميا.

تحسن صحة العين

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، يمكن أيضًا العثور على هذه المركبات النباتية في العين ، حيث تكون مسؤولة عن الحماية من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

تخفض ضغط الدم

تعد السبانخ مصدر غني بالنترات، وهي مركبات كيميائية تحدث بشكل طبيعي يمكنها تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم، إذ تزيد السبانخ من إنتاج وعمل ووظيفة أكسيد النيتريك في جسمك، ويساعد أكسيد النيتريك على توسيع وتوسيع الأوعية الدموية مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

مضاد لقرحة المعدة

تعمل السبانخ علي حماية الغشاء المخاطي في المعدة مما يقلل من حدوث قرحة المعدة، علاوة علي ذلك فهي تحتوي علي عنصر يعزز من قوة بطانة الجهاز الهضمي وبالتالي منع أي إلتهاب غير مرغوب فيه.

علاج فقر الدم

السبانخ عنصر غني بالحديد وأوراق مياه السبانخ الطازجة مفيدة جداً للأشخاص الذين يعانوا من فقر الدم وكذلك الحوامل الذين يحتاجوا إلي الحديد في وجباتهم الغذائية ، وذلك لأن الحديد معدن مهم ويحتاجه الجسم خصوصاً خلايا الدم الحمراء.

علاج عسر الهضم والإمساك

السبانخ غنية بالألياف وبالتالي تساعد علي عملية الهضم وتوفير الإغاثة من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة بصورة طبيعية ، وبالتالي من خصائص مياه السبانخ هي أنه ملين للأشخاص الذين يعانوا من عسر الهضم والإمساك.

علاج السرطان

وجدت الدراسات أن السبانخ تحتوي علي المكونات التي تجعلها علاج مفيد للعديد من أنواع السرطان ومنها سرطان البروستاتا، الكبد، الرئة، وذلك لإحتوائها علي حمض الفوليك والكلورفيلين وهي عناصر فعالة لحماية مرضي السرطان.