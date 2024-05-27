عقب إفتتاحه.. إجتماع مجلس إدارة مركز معلومات شبكة مرافق قنا

ترأس اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة مرافق قنا وذلك بعد افتتاحه مباشرة .

قال محافظ قنا خلال الاجتماع إن الهدف من إنشاء المركز هو القيام بأعمال الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة.

ويتم تسليم المواطن خريطه بها الموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطه أجهرة مساحيه دقيقة و صورة من جوجل google earth و كشف بالاحداثيات المطلوبة كما يقدم المركز خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالGIS نظم المعلومات الجغرافية.

الاجتماع

أورد المحافظ، الخدمات التى سيقدمها المركز بأسعار رمزية وبما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى.

بالإضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات الدقيقة.

وجه المحافظ، شركات المرافق العاملة بالمحافظة وشركات المقاولات والوحدات المحلية والمديريات بضرورة إتاحة كافة المعلومات والخرائط الورقية والرقمية والاحداثيات كل فيما يخصه لانشاء قاعدة بيانات مجمعه وموحده على مستوى المحافظة لكافة المرافق والبنيه التحتية.

وقال اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية لرضاء المواطنين ورفع المعاناة عنهم.

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ, ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ، والنائب حماده الجبلاو ، والنائب مصطفى محمود، عضوا مجلس النواب والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحى بقنا ، والمهندس حمادة ياسين مدير المركز و إعضاء مجلس إدارة المركز وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وإفتتح المحافظ، اليوم الاثنين مركز معلومات شبكات مرافق قنا والذى يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، بمقر مجلس مدينة قنا القديم أمام مديرية التربية والتعليم.

خدمات المركز

ويقوم المركز، بتقديم خدمات الرفع المساحى لأهلى محافظة قنا بأسعار رمزية بما يضمن خدمات رفع دقيقة لشبكات المرافق فوق وتحت الأرض موقعة على خرائط مساحية دقيقة.

لحماية استثمارات المرافق فى باطن الأرض، ومعاونة المقاولين وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى.

بالإضافة الى حماية شبكة الطرق والمواصلات بالمحافظة من خلال تأمين المرافق والمعاونة فى تطوير الشبكة وتوفير البيانات

أوضح محافظ قنا أن مركز معلومات شبكات المرافق ، يعد إضافة قوية للمشروعات الخدمية بالمحافظة ويعتبر أول مركز متخصص فى رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية).

وإمداد مخططي ومتخذى القرار بالبيانات الدقيقة والمتكاملة لمشروعات البنية التحتية مع التحديث المستمر لها، وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي وللحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.