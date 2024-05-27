جددي سفرتك وحضري فطيرة باللحمة المفرومة والخضار

فطيرة بالخضار والجبن الشيدر من الوصفات اللذيذة التي تتميز بسهولة تحضيرها ومذاقها الشهي، فيمكنك أن تجددي سفرتك وكسر الروتين بتحضيرها في الغذاء باللحم المفروم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

فطيرة باللحمة المفرومة

طريقة عمل فطيرة بالخضار والجبن الشيدر

المقادير

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جبن الشيدر : ربع كوب

- الجزر : 5 حبات (مقطع مكعبات صغيرة)

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : ثلاث أرباع الكوب

- جبن الشيدر : ربع كوب (مبشور)

- لحم مفروم : 250 غراماً

- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لعمل فطيرة بالخضار، اسلقي البطاطس في ماء مملح حتى تصبح طرية وصفيها واهرسيها بالزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم، وربع كوب جبن الشيدر المبشور، وتبلي بالملح والفلفل.

اسلقي الجزر في ماء مملح لمدة 15 دقيقة، وصفيه واهرسيه واتركيه جانباً.

سخني الفرن على درجة حرارة 190 مئوية.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح طرياً وشفافاً، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يصبح لونه بني.

أضيفي الدقيق وحركي، ثم أضيفي الكاتشاب، ومرق اللحم، واتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار، واتركي المزيج لمدة 5 دقائق.

وزعي اللحم في طبق الفرن ثم وزعي الجزر المهروس، والبطاطس، والجبن الشيدر.

أدخلي الطبق للفرن لمدة 20 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون، وقدميه ساخناً.

فوائد تناول البطاطس

التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.

فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.

يعالج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء. تساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية. كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية. مزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم،حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.

فوائد البطاطس للشعر

تعزز البطاطس نمو الشعر على البيوتين وفيتامين C، وهما من المركبات المهمة لتعزيز نمو الشعر وتقويته. البيوتين يعتبر جزءاً من فيتامين ب المركب الذي يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته، كما يساعد تناول البطاطس في تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتحسين جودة الشعر ومنحه لمعانا صحياً.

حماية العظام

تحتوي البطاطس على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، وهذا يعني أن تناولها يساعد في حماية العظام وتعزيز صحتها، وفي المقابل، يلعب الحديد والزنك دورًا كبيرًا في تصنيع الكولاجين المهم للحفاظ على صلابة العظام.