توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمعهد القومي لعلوم البحار

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور عادل علي أحمد، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم، الإثنين بروتوكول تعاون وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

جامعة المنصورة



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، حرص جامعة المنصورة على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية، من أجل تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين والاستفادة من الإمكانات البحثية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين، لخدمة كافة المجالات البحثية ذات الأولوية التى تلبى احتياجات الدولة للنهوض بالمجتمع وإيجاد حلول علمية متقدمة للتحديات التي تواجه الدولة.



وشدد على أهمية توطيد التعاون وربط البحث العلمي ومخرجاته بالجانب التطبيقي، بهدف تحقيق التطور والريادة في مجالات العلوم البحرية والبحث العلمي في البلاد وتحقيق رؤية مصر 2023 في التنمية المستدامة.



و أعرب الدكتور عادل علي أحمد، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة العريقة، والتي تحتل مكانة بارزة بين الجامعات المصرية، مشيرًا إلي أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية وخاصة لتطوير القطاع البحري، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



جاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها العشماوى عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة ايمان زهران أستاذ طب الاحياء المائية ومدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة ومنسق الاتفاقية.



وضم وفد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد، و الدكتور حسام عيسي، رئيس شعبة تربية الأحياء المائية، و الدكتور أحمد عبد الوهاب منصور مدرس تغذية الأسماك ومدير وحدة بحوث بلطيم ومنسق الاتفاقية، الدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس شعبة المصايد، الدكتورة هويدا حسان رئيس شعبة المياه العذبة والخيرات.

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف المركزي على الطلاب الوافدين بالجامعة، اليوم الخميس الدكتور أحمد العدل المشرف العام السابق لإدارة الطلاب الوافدين، تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة إدارته، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح منظومة الوافدين بالجامعة، وزيادة مجموع أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة خلال السنوات الماضية.

الطلاب الوافدين

وأكد الدكتور شريف يوسف، أن إدارة الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة الطلاب الوافدين، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهم، لجذب المزيد من الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت عدداً من الإدارات الجديدة لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر بها العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل مدرب على متطلبات العمل.



واستعرض أبرز ما تم من إنجازات منذ تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة الوافدين وتم عرض خطة الإدارة خلال الفترة القادمة لجذب الطلاب الوافدين.

وتم عرض احصائيات وأرقام عن الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة بما في ذلك إجمالي الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا وأكبر الكليات من حيث عدد الطلاب وأكبر الجاليات من حيث العدد في المرحلتين، عرض ملخص عن مستوى الشئون الإدارية واستعراض المرحلة الجامعية الأولى وقطاع الدراسات العليا من حيث أبرز التحديات وما تم إنجازه.