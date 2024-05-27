مدبولى :٦٠% من إنتاج الغاز يدخل فى إنتاج الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان الدولة كانت حريصة على الا تتحمل الدولة فاتورة كبيرة فى مشروعات الكهرباء ولفت إلى أن ٦٠% من إنتاج الغاز الطبيعى يذهب لإنتاج الكهرباء ويكلف الدولة ٤.٥ دولار وأعطية لشركات الكهرباء ب ٣وهذا رقم تتحمل الدولة والكهرباء تحتاج مازوت ومنتجات أخرى.

ولفت رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب جولة بمحافظتى البحيرة والاسكندرية أمس ، إلى أن فاتورة احتياجات الكهرباء تزيد سنويا بسبب الزيادة السكانية وبالتالى نعمل طاقة جديدة كما أن المازوت بعدسة الكهرباء واستوردة من الخارج بثلاثة اضعاف .

وأشار مدبولى إلى أنه عام 2021 متوسط سعر البرميل كان 54 دولار ثم 94 دولار مع الأزمة الروسية الأوكرانية .

وقال رئيس الوزراء أن الصدمات العالمية الكبيرة الراهنة أدت إلى اختلال المنظومة بالوصول إلى صفر دعم وكانت المفروض مزود الأسعار ولكن الحكومة ثبتت الأسعار تحملت فاتورتها الدولة.

وأشار إلى أن فاتورة الدعم التى تحملها الدولة كبيرة جدا وبالتالى هناك خسائر قيمتها ١٤٠ مليار جنية فى الكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ٢٢٣ قرش تكلفة إنتاج كيلو وات ساعة الشريحة الأولى جاليا٥٨ قرش مقابل ٢٣ قرش تحملها الدولة منازل .

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء فاتورتها الشهرية ١٢ مليار جنية وتدفع وزارة الكهرباء ٤ فقط لوزارة البترول وبالتالى اضرينا الى تخفيف الاحمال.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمات أسعار كبيرة على المواطنين وبالتالى تحملها الدولة ولكنة ديون عليها وأشار مدبولى إلى انا كلف وزيرة البترول والكهرباء إلى أنه مع انتهاء التوقيت الصيفي اى فى سبتمبر نوفمبر سينتهى قطع الكهرباء .

ولفت الى انه فى عام ٢٠٢١ وصلنا بدعم الكهرباء إلى صفر ماعدا أنبوبة البوتاجاز ولكن حدث معها الأزمة العالمية وثانيا تغير سعر الدولار.

وأشار إلى أن الحكومة ستعود مرة أخرى بحلول ٢٥ إلى التوازن فى الأسعار للمنتجات البترولية.

كما اشار إلى استهلاك مصر لتشغيل بلد ١٠٥ مليون بفاتورة تبلغ ٥٥ مليار دولار سنويا ٣٣ مليار تخرج من الأرض المصرية ونعملها بالجمعية الباقى حصة الشريك الأجنبي وما يتم استيرادها من الخارج واضرينا ال تأخير سداد حصة الشركاء الأجانب والمشكلة أن هذا يؤدى إلى تباطؤ استثماراتهمواعلن انا سيتم سداد من ٢٠الى ٢٥% من مستحقلأن الشركاء الأجانب ولفت إلى أن الدعم تكلفة للطاقة ١٥٥ مليار جنية وأكد على أن فاتورة الدعم ٦٣٦ مليار جنيه العام القادم .

وقال إن الدعم الموجة الرغيف الخبز سيظل كما هو وانا يتم استهلاك ١٠٠ملياررغيف سنويا الدولة تبعية ب ٥ قروش يعنى ٥مليار جنية فقط وتحفز الفلاح على التوريد.