"طبق متكامل"| اصنعي سلطة المشروم بالأوراق الخضراء لجسم صحي

سلطة المشروم بالأوراق الخضراء من السلطات المميزة، والتي يتحتوي على جميع العناصر الغذائية، من بروتين وفيتامينات ومعادن، مع نسبة من البروتين والكالسيوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة المشروم بالأوراق الخضراء

طريقة عمل سلطة المشروم بالأوراق الخضراء

المقادير

- مقادير الصلصة :

الخردل : 3 ملاعق كبيرة

العسل : ملعقة كبيرة

خل البلسمك : 3 ملاعق كبيرة

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

- الجرجير : باقة

- السبانخ : باقة (بيبي)

- خس الآيسبرغ : 2 كوب (مقطع)

- جبنة الحلوم : كوب (مقطعة مكعبات)

- عين جمل : نصف كوب

- المشروم : نصف كوب (مسلوق)

طريقة التحضير

اخفقي الخردل مع الخل البلسمي، ثم ذوبي العسل، وأضيفي الزيت تدريجياً مع الاستمرار بالخفق ثم أضيفي الملح والفلفل.

افرمي جميع الورقيات الخضراء بحجم متوسط واخلطيهم في طبق.

اخلطي الورقيات مع مكعبات جبن الحلوم والفطر.

زيني السلطة بالجوز.

ضعي الصلصة جانباً بجانب طبق السلطة، وتُقدم بحسب الرغبة.

فوائد تناول المشروم

خفض ضغط الدم

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 318 ملغم بوتاسيوم، وهذا يعني بأنه مصدر غني للبوتاسيوم، الذي يُعد مهم في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم وضبط مستويات ضغط الدم في الجسم.

يعزز صحة القناة الهضمية

يبدو أن بيتا جلوكان والمركبات الأخرى الموجودة في عيش الغراب تعمل كمواد حيوية، مما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة وبيئة ميكروبية مواتية، هذا مهم لأن القناة الهضمية الصحية ضرورية للحفاظ على أنظمتنا المناعية وهضم طعامنا والتفاعل مع الدماغ عبر الهرمونات والأعصاب.

يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر المشروم بديلاً رائعًا منخفض السعرات الحرارية وقليل الدسم للحوم، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، يجعل تركيز البكتين العالي في المشروم مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، كما أنها غنية بالبروتين وقليلة الدهون، يوجد مصدر كبير للنحاس، وهو معدن يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، في عيش الغراب.

يقوي المناعة

يوجد نوع من الألياف والموجودة في المشروم يعرف باسم بيتا جلوكان، والذي وجد أنه يقوي جهاز المناعة، ونظر الباحثون في بيتا جلوكان كعلاج محتمل للسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف السيلينيوم، المتوفر بكثرة في عيش الغراب، لتقوية جهاز المناعة، والحماية من العدوى، وزيادة مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا.