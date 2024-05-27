جددي سفرتك وحضري لازانيا بحشوة السبانخ والجبنة

لازانيا السبانخ بالجبن وزيت الزيتون، من الوصفات اللذيذة والصحية التي يمكنك تحضيرها لمذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل لازانيا السبانخ

المقادير

- عجينة اللازانيا : عبوة

- السبانخ : 2 كوب (طازج)

- جبن الريكوتا : كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- صلصة طماطم : 2 كوب

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- خضار مشكلة : 3 اكواب (مجمدة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قلبي الخضار المجمدة في مقلاة واسعة مع زيت الزيتون، والملح، والثوم، والبصل، حتى تطرى وضعيها جانباً.

اخلطي البيضة مع جبن الريكوتا والسبانخ.

وزعي القليل من صلصة الطماطم في طبق الفرن.

وزعي اللازانيا لعمل طبقة.

ضعي الخضار فوق اللازانيا ثم نصف كمية الجبن والبيض.

ضعي طبقة أخرى من اللازانيا ثم الخضار ثم خليط الجبن والبيض.

وزعي جبن الموزاريلا على وجه الطبق.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 375 درجة لمدة 40 دقيقة حتى تتحمر وتنضج.

حمري الطبق من الأعلى، وقدمي اللازانيا ساخنة.

فوائد تناول السبانخ

علاج فقر الدم

السبانخ عنصر غني بالحديد وأوراق مياه السبانخ الطازجة مفيدة جداً للأشخاص الذين يعانوا من فقر الدم وكذلك الحوامل الذين يحتاجوا إلي الحديد في وجباتهم الغذائية ، وذلك لأن الحديد معدن مهم ويحتاجه الجسم خصوصاً خلايا الدم الحمراء.

علاج عسر الهضم والإمساك

السبانخ غنية بالألياف وبالتالي تساعد علي عملية الهضم وتوفير الإغاثة من أمراض الجهاز الهضمي المختلفة بصورة طبيعية ، وبالتالي من خصائص مياه السبانخ هي أنه ملين للأشخاص الذين يعانوا من عسر الهضم والإمساك.

علاج السرطان

وجدت الدراسات أن السبانخ تحتوي علي المكونات التي تجعلها علاج مفيد للعديد من أنواع السرطان ومنها سرطان البروستاتا، الكبد، الرئة، وذلك لإحتوائها علي حمض الفوليك والكلورفيلين وهي عناصر فعالة لحماية مرضي السرطان.

الشعور بالقوة

تسرع في تركيب البروتين ما يساعد في تقوية العضلات. وقد بينت نتائج التجارب التي أجريت في معهد كارولينسكا السويدي على الحيوانات، أن النترات الموجودة في السبانخ تساعد في تكبير العضلات، حيث أن الإنسان يحتاج من السبانخ 200-250 غم يوميا.

تحسن صحة العين

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، يمكن أيضًا العثور على هذه المركبات النباتية في العين ، حيث تكون مسؤولة عن الحماية من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.