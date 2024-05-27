في مؤتمر البريكس وأفريقيا

استعرض مؤتمر البريكس وأفريقيا "الفرص والتحديات" المنعقد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، خلال الفترة من 26-27 مايو الجاري، ورقة بحثية بعنوان" جمهورية جنوب أفريقيا وإيران فى إطار البريكس دراسة فى الأصول التاريخية".

جنوب أفريقيا وإيران فى إطار البريكس

قدم الورقة البحثية، بدوى رياض عبد السميع، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد كلية الدراسات الأفريقية العليا وسارة طارق عبد الشافي باحثة ماجستير، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر البريكس وأفريقيا "الفرص والتحديات".

قال الدكتور بدوي رياض، إن جنوب أفريقيا وإيران يتمتعان بموقع إستراتيجي مهم، ولديهما مقومات القوة والهيمنة بالنسبة لدول الجوار، كما تتعدد بكل منهما الأعراق السكانية المكونة لهما، ومنذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979م، قطعت طهران علاقاتها مع نظام الفصل العنصري في كيب تاون، فأنهت إيران صادراتها النفطية إلي جنوب أفريقيا.

المصالح الإيرانية في بريتوريا

وأضاف أن طالبت من السفارة السويسرية تمثيل المصالح الإيرانية في بريتوريا، وقد وسعت طهران اتصالاتها مع المؤتمر الوطني الأفريقي لإدانة الفصل العنصري، وهو ما أدى إلي توثيق العلاقات بين بريتوريا وطهران في فترة ما بعد الأبارتهيد في جنوب أفريقيا.

وقد أدي دعم إيران المبكر للجماعات المناهضة للفصل العنصري فى جنوب أفريقيا، إلي وجود علاقات بين بريتوريا وطهران فى فترة ما بعد الأبارتهيد فى جنوب أفريقيا.

وقد أدي دعم إيران المبكر للجماعات المناهضة للفصل العنصري فى جنوب أفريقيا، إلي وجود علاقات دائمة بين البلدين، وبعد نهاية الفصل العنصري فى أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وافتتحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أمس الأحد، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" المقرر استمراره حتى اليوم الاثنين بتاريخ 27 مايو الموافق 2024، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.