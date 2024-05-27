"مقلدتش جورجينا".. ياسمين صبري تطل بالأبيض وملامح جذابة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتظهر كعروس البحر بإطلالة ناعمة تعكس أنوثتها وجمالها الساحر.

الفنانة ياسمين صبري

ياسمين صبري تسرق الأنظار بالأبيض الجذاب

وبعد تصدر ياسمين صبري محركات البحث؛ لإتهام بعض متابعيها بتقليد حبيبة كريستيانو "جورجينا"، خاصًة بعد ظهورها في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، وإرتدائها بفستان مشابه لفستان جورجينا في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024، بدت ياسمين في أحدث ظهور لها بفستان جذاب باللون الأبيض، بكتف واحد فضفاض، ومحدد الخصر، ومصنوع من القماش الشفاف ناحية الساقين، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، ولم تظهر به جورجينا من قبل.

وحملت ياسمين صبري حقيبة تتماشى مع الأجواء الصيفية ومصنوعة من الخوص، باللون البيج والأسود صغيرة الحجم، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المميزة، فضمت ساعة باللون الأبيض؛ لتتناغم مع لون الفستان، بالإضافة لمجموعة من الأساور في اليد الآخرى، وأقراط رقيقة.

وتفضل ياسمين الظهور بتصفيفة شعر تقليدية وبسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي الناعم، وثبتت غرتها على أحد الجانبين بشكل جذاب ومميز.

ووضعت ياسمين صبري بمكياج ناعم مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ لتتماشى مع لون بشرتها القمحية.

ياسمين صبري ووالدها

أزمة ياسمين صبري مع والدها

وفي كل حين وآخر تتصدر النجمة ياسمين صبري محركات البحث، وأبرزها أثناء خلافها مع والدها أشرف صبري، والذي بدأ منذ إتهامه لها بتجاهل زفاف أخيها وأنها لم تحضر الحفل، لترد عليه خلال لقاء لها في برنامج ABtalks على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، بأن علاقتها بوالدها منقطعة منذ كانت في الثانية من عمرها وتربت بين والدتها وجدتها، قائلة: " مفيش علاقة بيني وبين والدي ومعرفش عنه اجة من وانا عمري سنتين، لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها".

وخرج والدها عن صمته ليرد على إتهامه بعدم تواجده في حياتها قائلًا: " بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية".

وأضاف أشرف صبري: " ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها".

وتحدث "صبري" عن سبب انفصالها الأول وأن والدتها هي السبب في ذلك موضحًا: "الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا".

وأثارت ياسمين صبري الجدل في تصريح آخر عن حياتها وطفولتها قائلة: "كنت طفلة لا أملك كل ما أحلم به، كنت أتمنى أن أملك ملابس وأحذية جميلة، فتخيلت ودربت عقلي الباطن على هذا التخيل دون أن أدري، وعندما كبرت تطور الأمر معي وأصبحت أدرب نفسي على تخيل طموحاتي وأحلامي الأكبر".

وأشار والد ياسمين صبري في حديثة عن أنه كان يوفر لها حياة كريمة منذ طفولتها على عكس ما ادعته في تصريحاتها، قائلًا: " دي المدرسة اللي اتخرج منها بناتي اللي واحدة منهم بتدعي إنها كانت في مدارس عربي وعاشت حياة بائسة فقيرة وإنها وصلت بمجهودها! هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟.. انا افهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول انا من عيلة كبيرة ومدارس اجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن ان واحدة اتولدت لها شغالة فليبينية بتلبس من باريس لاني كنت باجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة ال EGC ارقي مدارس اسكندرية في وقتها".

وكشف أشرف صبري المستور عن حياة ابنته ومستواها الدراسي قائلًا: " عاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم ولها غرفة خاصة بحمامها وكانت بليدة وطلعت روحي ويا دوب تنجح بالعافية بخمسين في المية وكانت بتروح الكلية بالعافية واصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين وعميدة كلية اعلام بيروت موجودة وتشهد كنت اروح دايما اقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وابوها دكتور.. وتدعي انها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس! ايه الكدب والفيلم المتخلف ده انتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان.. وبتكدبي ليه؟ حتاخدي نشان يعني علي خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟".

واختتم حديثه قائلًا: "انتي بالنسبة لابوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي ايه غير انك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تصقفلك".

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري