جامعة أسيوط تحصد المراكز الأولى في مهرجان إبداع 12

فى مجالات الأدبية والفنية

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ(12) في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

أهمية مهرجان إبداع

والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات و المعاهد، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي أبنائه الطلاب؛ لحصولهم على عدد من المراكز الأولى المتقدمة في مهرجان إبداع بدورته (12)، والذين أبدوا من خلال مشاركتهم قدرتهم على الفن والإبداع والأداء المتميز، معرباَ عن سعادته لمشاركتهم فرحته وتمثيلهم المشرف لجامعة أسيوط والذي يعد نتاج مجهود وعمل متواصل على مدار السنوات الطويلة؛ لدعم إدارة الجامعة لمختلف الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب الموهوبين والمبدعين ورعايتهم.

وأكد المنشاوي، على أهمية مهرجان إبداع في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في مختلف المجالات؛ والتي تثري روح التنافس بين الطلاب المبدعين وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، فضلًا عن دورها في نشر الوعي الثقافي والفني والأدبي بين شباب الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إلى حصول الطالبة كلاوديا عاطف فايز بالفرقة الثالثة -كلية الطب (إدارة النشاط الثقافي) على المركز الأول في مجال القصة القصيرة، وحصول الطالب ماريو وجدي كامل بالفرقة الرابعة كلية طب أسنان (إدارة الفنون)علي المركز الأول في مجال العزف الفردي.

كما حصلت الطالبة سارة زكريا محمد الفرقة الرابعة كلية التربية النوعية (إدارة الفنون) علي المركز الأول في مجال الأشغال الفنية متخصص، وحصول الطالبة أنا سيمون انيس مكرم الفرقة الثانية كلية الحاسبات والمعلومات إدارة الفنون علي المركز الثالث في مجال الترانيم الفردي، وحصول الطالبة مونيا عزت محمود الفرقة الرابعة كلية الحقوق إدارة الفنون، علي المركز الثالث في مجال النحت الغير المتخصص، وحصول الأستاذ حسن أحمد بدارى مسؤل منتخب الفنون الشعبية بالجامعة علي جائزة أفضل موسيقي وغناء علي مستوي الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية، وحصول منتخب الموسيقي بالجامعة علي المركز الثالث (عزف غير متخصص) علي مستوي الجامعات والأكاديميات والمعاهد المصرية.

تأتى مشاركة وفد جامعة أسيوط في مهرجان إبداع تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وإشراف تنفيذي هاشم سيد مدير إدارة النشاط الثقافي، و محمد جمعة مدير إدارة الفنون، ومحمد سيد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد عبد الفتاح مدير مكتب المدير العام، و رشا جلال رئيس قسم الموسيقي والكورال، و حسن بداري مسؤل الفنون الشعبية، و طلعت بكرى مسؤل منتخب الجامعة للإنشاد الديني والترانيم ، وأحمد محمود مدرب منتخب الموسيقي ومشرف الطلبة، وغادة محمد مشرفة طالبات، والأستاذ محمد احمد عسران مشرف إداري.