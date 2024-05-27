سكرتير عام البحيرة يتابع تلقي ملفات التصالح بايتاي الباىود

قام اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بتفقد المركز التكنولوجى بإيتاي البارود، حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود.

ملف التصالح لتسريع

وأكد السكرتير العام، على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

واشار سكرتير عام البحيرة ،الى تضافر كافة الجهود لتقديم التسهيلات اللازمة والتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح وانتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة، والتي تعمل علي مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الاجراءات وتسريع معدلات الأداء بما يحقق الصالح العام.

قام اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بقرية النمرية بمركز أبو المطامير، حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

حيث أكد السكرتير العام المساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء وسير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.

كما قام بتفقد العمل داخل المجزر الآلى بأبو المطامير ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الاضحى المبارك حيث تفقد أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة داخل المجزر للتيسير على كل من يتعامل معه وتجهيز عنابر الذبح، والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر، بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة إستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .