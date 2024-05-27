تفاصيل عقوبة الأهلي ضد بيرسي تاو

فرض خالد بيبو ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، عقوبة مالية ضد الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق بعد تصرفه عقب استبداله في مباراة الإياب ضد الترجي التونسي بالدور النهائي بدوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة يوم السبت الماضي.

وقرر بيبو تطبيق اللائحة على بيرسي تاو الذي دخل في حالة من الغضب الشديد عقب تبديله في لقاء الإياب.

وفاز الأهلي على الترجي بنتيجة 1-0 وتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بدون أهداف.

وتوجه تاو عقب تبديله غاضباً تجاه خالد بيبو مدير الكرة ومساعدي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وانفعل تاو بإلقاء زجاجة مياه أرضاً تعبيراً عن غضبه تجاه قرار تبديله من جانب المدرب السويسري.