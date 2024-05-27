هيثم شعبان يكشف سبب طفرة الكرخ وتطورات إيقاف صالح جمعة

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب نفط الوسط بنتيجة 2-1 في الجولة 31 للدوري.

ورفع الكرخ رصيده إلى 30 نقطة محتلاً المركز الخامس عشر بالتساوي مع كربلاء وبفارق 8 نقاط عن ثلاثي صراع الهبوط.

وأكد شعبان أن الفريق يسير بخطى ثابتة، رغم الغيابات الدائمة التي يتعرض لها والتي وصلت إلى 10 لاعبين في بعض المباريات، ولم تكتمل الصفوف إلا في مباراتين فقط".

وأردف المدرب المصري: "هناك ٣ عناصر أساسية تعرضوا لإصابة الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب صالح جمعة، ولولا تلك الغيابات لأصبح الفريق في مرتبة أفضل تمامًا، ورغم ذلك لم يتأثر الأداء الجماعي للفريق في أي مباراة".

وأشار إلى أن كل هذه الظروف في ظل صعوبة المنافسة في الدوري العراقي، لتقارب المستويات بين كافة الفرق، وتحدي بقاء الكرخ في الدوري ليس سهلًا، وكان يعلم صعوبة المهمة من البداية لكنه وافق عليها على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن عشر في هذا التوقيت.

وأشاد المدرب المصري بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبيه في المباريات، مشددا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين على الصعيد الفني والبدني والنفسي، وأحدث طفرة كبيرة في الشقين الدفاعي والهجومي للفريق.

وعن موقف صالح جمعة لاعب الكرخ من الإيقاف قال شعبان: "صالح ذهب إلى اتحاد الكرة العراقي، وتحدث مع الحكم وأوضح له سبب الأزمة، واعتذر له عن سوء التفاهم الذي تسبّب في إيقافه ستة أشهر، ولازلنا ننتظر نتيجة الالتماس الذي تقدمنا به على العقوبة".