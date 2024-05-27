محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرات" أنت أقوي من المخدرات "

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال تنفيذ مبادرات" أنت أقوي من المخدرات "من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الادمان. وذلك بتعاون المحافظة مع صندوق علاج ومكافحه الادمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هبه البيلي مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة، أن وحدة السكان بديوان عام المحافظة قامت بالتنسيق مع الاستاذ بلال شعبان مسئول البرامج الوقائية بصندوق مكافحه وعلاج التدخين الإدمان، وبإشراف ومتابعة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنميه المحليه وفي اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

وقامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية، ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وبالتنسيق والتعاون مع رؤساء حى غرب وحى شرق بتنظيم انطلاق مبادرة" انت اقوى من المخدرات "بالميادين والشوارع الرئيسيه بحى شرق وحى غرب وتم توزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الماره وتم التعريف المواطنين بالخط الساخن رقم 16023للعلاج بالمجان وفى سريه تامه.

وأوضحت د.هبه البيلى، أن الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين بالميادين الرئيسيه بحى غرب وحى شرق المنصورة.

وأكد مختار، استمرار تلك المبادرات بجميع الميادين الرئيسيه بالمحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر ادمان وتعاطي وادمان المواد المخدرة بين كافة فئات المجتمع، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات..