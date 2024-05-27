أستاذة الاقتصاد الإفريقي: البريكس ينجح في رسم خرائط القوى المهيمنة

في مؤتمر البريكس وأفريقيا

قدمت سالي محمد فريد، أستاذ الأقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، ورقة بحثية بعنوان"الآثار الأقتصادية لانضمام مصر إلي تجمع البريكس: الفرص والتحديات".

الآثار الأقتصادية لانضمام مصر إلي تجمع البريكس

جاء لك خلال الجلسة الأولي لمؤتمر البريكس وأفريقيا "الفرص والتحديات".

قالت فريد، إن نجحت مجموعة بريكس، فى أن تخلق حالة من الزخم الإيجابي على الصعيد الدولى، وبما يشكل نواة حقيقية لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمى وبما يعيد رسم خرائط القوي المهيمنة، موضحة بأن التكتل يفتح توسع بالاضافة لانضمام ست دول " مصر- السعودية- الإمارات- وإيران- وإثيوبيا- والأرجنتين"، الباب واسعًا أمام مجموعة من المتغيرات التي تعزز بدورها مكانة وتأثير التكتل على نحو واسع.

وأضافت أستاذ الأقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أن الدارسة تسعي إلي التعرف على الأبعاد المختلفة المترتبة على أنضمام مصر لعضوية تكتل البريكس، من خلال تحليل الأهمية الأقتصادية وعروض تطور الأداء الاقتصادى لأعضاء التجمع.

ترأس الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، الجلسة الأولي في المؤتمر السنوي البريكس وإفريقيا: الفرص والتحديات، بالقاعة الرئيسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة.

وشارك في الجلسة كلا من :" الوكيل محمد عبد المقصود- رئيس محور أفريقيا بالمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمهندسة هبة أبو العلا- ممثل شركة المقاولون العرب، وا.د. عبد الحميد إبراهيم الصباغ أستاذ الجغرافيا الأقتصادية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ ، وأ.د. سلطان فولي حسن- أستاذ الجغرافيا كلية الدراسات الأفريقية العليا".

وافتتحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أمس الأحد، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: الفرص والتحديات" المقرر استمراره حتى اليوم الاثنين بتاريخ 27 مايو الموافق 2024، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم أفريقيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عطية الطنطاوي، عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة سالي فريد رئيس قسم السياسة والاقتصاد مقرر المؤتمر، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، ولفيف من الباحثين والمهتمين بالشأن الأفريقي.