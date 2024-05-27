إحالة 11 طالبة لمجلس تأديب لاتهامهم بالغش وإخلال نظام الامتحانات بالإسكندرية

قرر عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالإسكندرية، إحالة 11 طالبة لمجلس التأديب للتحقيق معهن لاتهامهم بالغش وإخلال نظام الامتحانات داخل اللجان.

كانت قد أعلنت الدكتورة سعيدة صبح، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات فى جامعة الازهر بالاسكندرية، عن ضبط 11 حالة غش بينها حالتى الإخلال بنظام الامتحان، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للعام الجامعى 2023/2024، وحتى الآن، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.

وقالت الدكتورة " صبح " إنه تم ضبط 9 حالات غش وحالتى شغب وإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، لتصل حصيلة الغش فى الكلية الى 11 حالة حتى اليوم، تم ضبطهن متورطيات فى أعمال غش أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، للعام الجامعى 2023/ 2024، والتى تستمر الامتحانات بالكلية حتى 4 يونيو المقبل.

وأضافت أنه تم تحرير محاضر قانونية بحالات التلبس والإخلال وإحالتهن إلى مجلس تأديب للتحقيق معهن بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالكلية، موضحة أن حالات الغش جميعها باستخدام الآلات الحديثة مثل السماعات والساعات الإلكترونية والموبايلات،وتم مصادرة آلات الغش المستخدمة بمعرفة الكلية وإلغاء مادة الضبط.

ويؤدى طالبات الشعب الدراسية الأربعة، الشريعة الإسلامية وشعبة اللغة العربية وشعبة أصول الدين وشعبة الشريعة والقانون، البالغ عددهن 9683 طالبة، الامتحانات امام 61 لجنة، حيث تجرى الامتحانات بالكلية على 3 فترات (صباحي ومسائي).

وفى سياق متصل اعلن الدكتور هانى خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الاسكندرية، ضبط 7 حالات غش جديدة للطلاب، لترتفع الحصيلة الإجمالية لحالات الغش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، للعام الجامعى 2023/2024، وحتى الآن إلى 25 حالة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم.

وأكد الدكتور خميس، أن مراقبة اللجان ضبطوا 7 حالات غش أمس وتم تحرير محاضر قانونية بحالة التلبس وإحالتها إلى مجلس تأديب للتحقيق معهم بمعرفة ادارة الشؤون القانونية بالكلية،موضحًا أن حالات الغش جميعها باستخدام الآلات الحديثة مثل السماعات والساعات الالكترونية والموبايلات، وتمت مصادرة آلات الغش المستخدمة بمعرفة الكلية وإلغاء مادة الضبط، وفتح تحقيق موسع مع الطلاب المتورطين في أعمال الغش.

وأوضح أن الامتحانات تستمر حتى يوم 15 يونيو المقبل لجميع الفرق الدراسية، مشيرًا إلى أنه أحال الطلاب المتورطين في أعمال الغش إلى مجالس تأديبية للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية بالكلية، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الكلية هذا العام بلغ 34 ألف 488 طالبا وطالبة و1100 طالب وطالبة دمج و108 معاقين و81 طالبا وطالبة أكفاء، فيما يبلغ عدد اللجان التي يؤدى أمامها الطلاب الامتحانات 110 لجان، بواقع 42 لجنة لطلاب الدمج و58 لجنة للامتحانات الاساسية، و10 لجان للمفصولين.