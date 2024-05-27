قنا: فوز 4 شباب وفتيات بمراكز متقدمة بمهرجان إبداع مراكز الشباب

قال اللواء أشرف الداودي الداودي محافظ قنا، إن هناك 4 شباب وفتيات، فازوا بمراكز متقدمة فى مهرجان إبداع مراكز الشباب ــ الموسم الرابع لعام 2023 ـــ 2024 .

وكرم المحافظ، اليوم الاثنين، أعضاء مراكز مديرية الشباب والرياضة الفائزين في "مهرجان إبداع مراكز الشباب " ضمن الموسم الرابع ، للعام 2023 – 2024.

ويهدف المهرجان، إلى إحتضان المبدعين من الشباب، والعمل على تعزيز وتنمية قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم من خلال المشاركة فى الانشطة الثقافية والفنية والرياضية، و الذى تم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ،والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر التكريم، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ،ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد عبدالرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا.

قال المحافظ، إن مهرجان إبداع واحدا من أبرز المهرجانات الذى يجتمع به العديد من المواهب المبدعة من مختلف المجالات الثقافية، والفنية، والإبداعية، بهدف التنافس، وتبادل الخبرات.

كما يستهدف المهرجان الكشف عن المواهب الشابة في النجوع والقرى والمدن بالمحافظة من أعضاء مراكز الشباب وتسليط الضوء عليهم ، وذلك انطلاقًا من حرص وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم.

وأورد المحافظ، أن النتائج النهائية لمهرجان إبداع لمراكز الشباب فى «الموسم الرابع»، اسفرت عن فوز منتخب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة قنا بعدة مراكز.

الفائزون

حيث حصل الحسن عبد الشافي محمد بمركز شباب المسيد بقوص بالمركز الأول في مجال " الشعر" فردى ،وفوز عبد المنتصر فؤاد مركز شباب سيدي عبدالرحيم بقنا بالمركز الاول في مجال "الالعاب الالكترونية " فردي.

بينما حصلت اسماء عطيتو مسكين مركز شباب عزبة حامد بقنا علي المركز الثاني في مجال " الفنون التشكيلية " فردي ،وفاز بالمركز الثالث في" مجال الفنون الشعبية " جماعي، محمد بريقع شعبان مركز شباب عزبة حامد بقنا.

وفى نهاية الاحتفال كرم محافظ قنا الاعضاء الفائزين بمهرجان "ابداع مراكز الشباب" وتسليمهم درع التكريم ، كما كرم القائمين علي تنفيذ المشروع .

وقام بتسليم درع التكريم، لمشرف عام مهرجان ابداع عبدالرحمن ابوالمجد ،ومحمد هلال ابوالعطا منسق المجالات الثقافية ، وشيرين عبدالله منسق المجالات الفنية.

ومحمد محمد نصاري مدير مركز شباب عزبة حامد ، ومحمد محمود المنسق الاعلامي لمركز شباب عزبة حامد.