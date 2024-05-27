لبنان: مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف كفر شوبا في جنوب لبنان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف كفر شوبا في جنوب لبنان، وفقًا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان





وفي إطار آخر، شن الطيران الإسرائيلي غارة على مناطق عدة في لبنان، من بينها بلدة عيترون، ويارون، ومدنية بنت جبيل، أمام مستشفى الشهيد صلاح غندور في لبنان، أسفر حتى الآن عن شهيد و11 مصابًا، بينهم إصابات خطرة في صفوف المدنيين.

وتواجد الطيران المسيّر في أجواء جبل الريحان وإقليم التفاح، وبلدة الناقورة.

وفي سياق آخر، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الزهور بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف محيط مركز إيواء نازحين تابع للأونروا في شارع صلاح الدين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35984 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 80643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.