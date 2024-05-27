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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يصل شرم الشيخ لحضور ختام منافسات مسابقة الهجن الدولية

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء خلال اللقاء

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي مدينة شرم الشيخ ، وكان في استقباله فور وصوله  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ.

وحضر وزير الرياضة للمحافظة وذلك لحضور ختام  منافسات سباق الهجن الدولي والذي سوف يشهد تواجد العديد من الشخصيات الدولية وعلي رأسها 
رئيس الاتحاد السعودي والعربي والدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي .

وعلي هامش الزيارة من المتوقع ان يقوم وزير الرياضة بتفقد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية ومنها مركز التنميةالشبابية بشرم الشيخ وايضًا المدينة الشبابية والرياضية.

 

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