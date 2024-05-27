لرفع كاهل المعاناة عن المواطن.. إقبال كبير على معرض " خير مزارعنا لأهلينا"

لرفع كاهل المعاناة عن المواطن..تفتح وزارة الزراعة أبواب "معرض خير مزارعنا لأهالينا" في رحاب المتحف الزراعي بالدقي، يومًيا من الساعة التاسعة صباحا، ومليئ بالمنتجات الغذائية الطازجة بأسعارٍ في متناول الجميع.

خير مزارعنا لأهالينا

ويجسد "معرض خير مزارعنا لأهالينا" حرص الدولة المصرية على رفع كاهل المعاناة عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعارٍ مناسبةٍ، ممّا يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الأمن الغذائي.

يشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا كبيرا، حيث يُقبل المواطنون على شراء احتياجاتهم من مختلف السلع بأسعارٍ مخفضةٍ تُخفف من عبء نفقات المعيشة. وتُعبّر أصوات الزائرين عن سعادتهم بإقامة هذا المعرض مرة أخرى، مؤكدين على تنوع المنتجات وجودتها العالية.

ضخٌّ مُستمرٌّ لضمان توافر السلع:

حرصت وزارة الزراعة على ضخّ كمياتٍ وفيرةٍ من السلع والمنتجات الغذائية بشكلٍ يوميٍّ لضمان تلبية احتياجات جميع الزائرين. وتشمل هذه السلع اللحوم بأنواعها، والدواجن، ومنتجات الألبان، والبقوليات، ا، والفواكه، وزيت الزيتون، وعسل النحل، ومشتقات الألبان.

أسعارٌ مخفضةٌ تُخفف الأعباء:

تُباع المنتجات في المعرض بأسعارٍ مخفضةٍ بشكلٍ كبيرٍ مقارنةً بالأسواق الخارجية، على سبيل المثال، تُباع كرتونة البيض بسعر 120 جنيهًا، واللحوم البلدي بـ250 جنيهًا للكيلو، والكفته بـ 250 جنيهًا، والكبدة بـ 250 جنيهًا، والطماطم بـ5 جنيهات، وشيكارة البطاطس (5 كيلو) بـ30 جنيهًا، والبصل بـ10 جنيهات، وكيلو الأرز المعبأ بـ27 جنيهًا.

ويتم توفير الزبدة البلدى بسعر 150 جنيهًا للكيلو، ويسهم القطاع الخاص بنسبة محدودة فقط من المعروض (20%)، بينما وفرت قطاعات وزارة الزراعة 80%، وهو ما يبرر انخفاض الأسعار المعروضة، ويتم التيسيير على المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات.

رفع العبء عن كاهل المواطن:

كلف وزير الزراعة المسؤولين عن المعرض بضرورة الاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الأساسية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصُناع، وتوفير العملة الصعبة.

انخفاض جوهري في الأسعار:

يهدف المعرض إلى تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.