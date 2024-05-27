رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شهد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، ختام فعاليات المُلتقى السنوي الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتنظيم من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان " career Readiness HOHESR vision 2030 وهو النموذج المطور من مؤتمر "UCCD Annual networking 2024"، والذى تم عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو الجارى ، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، حيث تتولى الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنفيذ هذا المشروع.

يأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالإستمرار في ملف الدعم والربط بسوق العمل، واستكمال خطة بناء مراكز ودعم المسار المهني والتوظيف في الجامعات المصرية، حيث يعد المؤتمر "الملتقى السنوي للتشبيك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والأفكار بين مراكز التوظيف والتطوير المهني بالجامعات المصرية"، كما أنه يبني على ما حققته الملتقيات السابقه من نجاحات.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي، عن سعادته بحضور الملتقي السنوى الخامس للمراكز الجامعية للتطوير المهنى، مشيراً إلى أهمية تلك المراكز التي تهدف إلى تقديم خدمات وبرامج تدريب لأبنائنا الطلاب، من خلال اتاحة فرصة للمراكز الجامعية للتطوير المهني للقيام بدورها وتعزيز جهود وتوصيات القيادة المصرية للنهوض بالكفاءات الشابه للمساهمة في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

بدأت فعاليات الملتقى بعرض فيلم وثائقى عن أبرز إنجازات مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى، ثم كلمة الدكتور أحمد دلال رئيس ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تلاها كلمة السيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، كما تم تكريم ١٦ رئيس جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والدولية والتكنولوجية والخاصة وفقاً لتاريخ افتتاح المراكز الجامعية للتطوير المهنى مؤخراً.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني، وتشكيل وإنعقاد المجلس التنفيذي لها بالوزارة ما هو إلا تأكيداً لدور الوزارة فى دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، وتقليص نسب البطالة بين خريجى الجامعات، علاوةً على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب.

ودعا وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات نحو التخطيط للمراكز الجامعية وفق رؤية محددة تقوم على ثلاثة محددات هى (الإستمرارية والاعتماد على النفس وتوفير قاعدة بيانات للخريجين)، مشيراً أن دور الجامعة لا يقتصر على حصول الخريج على شهادة فقط بل يشمل أيضاً مشاركته فى تحديد الرؤية واتخاذ القرار.

وفي الختام، ناقش المؤتمر الخطوات التنفيذية التي تمت خلال العام الماضي والتوصيات التي خرجت من الجامعات المصرية في مؤتمر "UCCD Annual Networking 2024" وصدور التوصيات الجديده لاستكمال مسيرة الخطة المستقبلية من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠.

وحضر الملتقى كل من: الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهره، والسيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية ومديري وفريق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني من مختلف الجامعات وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم .

يشار إلى أن جامعة الزقازيق يوجد بها ٣ مراكز للتطوير المهنى، يعمل بها ١٨ عضو، وقامت بتقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، للطلاب والخريجين، حيث حصل ما يزيد عن ١٢ ألف طالب على ورش عمل، وما يزيد عن ١٥ ألف طالب تدريبات متخصصة، وما يقرب من ٩ آلاف طالباً وطالبة حصلوا على تدريبات مهارات التوظيف، وما يزيد عن ٥ آلاف طالب حصلوا على جلسات إرشاد مهنى، وما يزيد عن ١٨ ألف طالب استفادوا من اللقاءات مع أصحاب الأعمال، كما تم عقد ٩ موائد مستديرة، وخمسة ملتقيات توظيف ٤ منها افتراضية.