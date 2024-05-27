الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع التايوانية: رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية جديدة قرب تايوان

وزارة الدفاع التايوانية
وزارة الدفاع التايوانية

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية أثناء قيامها بأنشطة قرب تايوان خلال فترة استغرقت 24 ساعة . 

txt

الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية في جزيرة تايوان

txt

القبض على لص متعلقات المواطنين في البساتين

 

أكدت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 21 طائرة عسكرية و15 سفينة صينية أثناء قيامها بأنشطة قرب تايوان خلال فترة استغرقت 24 ساعة . 

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، قائلة في معرض بيان نشرته على منصة إكس تويتر سابقاً، اليوم الاثنين فيما يتعلق بهذا الشأن - أنه تم رصد 21 طائرة عسكرية صينية و11 سفينة تابعة للبحرية الصينية وأربع سفن تابعة لحرس السواحل الصيني، وأن عشر طائرات من تلك دخلت نطاق الدفاع الجوي في جنوب غرب وجنوب شرق تايوان". 

وأضافت الوزارة، أن قوات مسلحة تايوانية تقوم بمراقبة الأنشطة الصينية، وأنه تم نشر سفن ونظم صاروخية ساحلية في إطار مراقبة الوضع وللرد إذا لزم الأمر ذلك". 

تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أجرت مؤخراً تدريبات عسكرية استغرقت يومين حول تايوان، وذلك بعد أيام من أداء الرئيس التايواني الجديد "لاى تشينج - تى" لليمين كرئيس للبلاد.

وذكر الكولونيل "لى تشى" المتحدث باسم القيادة البحرية فى جيش التحرير الشعبي الصيني، أن هذه التدريبات تمثل "عقابا شديدا" رداً على ما وصفه بالممارسات الانفصالية التي تقوم بها القوات التايوانية، وأنها تمثل أيضاً تحذيرا خطيرا ضد تدخل واستفزاز القوى الخارجية.

جدير بالذكر أن بكين انتقدت أيضا خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس التايواني الجديد والذي حث فيه الصين على الكف عما وصفه بالترهيب السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم المسئولية العالمية مع تايوان فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان والمنطقة ككل.

مواد متعلقة

الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية في جزيرة تايوان

الصين تحذر تايوان من الاستفزاز

في خطوة تحذيرية.. الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان

تايوان ترد على بدء الصين لمناوراتها العقابية بالجزيرة: أمر متوقع

الصين تبدأ مناورات عسكرية كبيرة في جزيرة تايوان

الصين: زلزال بقوة 5 درجات يضرب المياه قرب تايوان

الدفاع التايوانية تعلن عن رصد 11 طائرة عسكرية و8 سفن صينية حول تايوان
الجريدة الورقية