تخطيط المشروعات بتعليم الإسماعيلية يطلق ورشة عمل تحت عنوان "التسويق الإلكتروني"

قامت إدارة التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بتدشين ورش عمل "التسويق الإلكتروني للمشروعات الخضراء الذكية"، أمس الأحد الموافق ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٤ بمكتبة مصر العامة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية المشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وإمداد جميع الفئات بمعلومات عنها حتى يتسنى لهم المشاركة فيها، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وندوات وبرامج تدريبية لكافة أنحاء المحافظة.

تهدف الورشة إلى تنمية مهارات فريق عمل التخطيط الإستراتيجي والمشروعات في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الخضراء الذكية بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقي التخطيط الإستراتيجي بالمدارس.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبمشاركة فريق عمل التخطيط الإستراتيجي والمشروعات بتعليم الإسماعيلية.

ومن الجدير بالذكر أنه تقام الورشة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٦ /٥/ ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.